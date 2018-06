Zé Neto e Cristiano e Dj Alok são atrações da Festa dos Visitantes, em Parintins

A dupla sertaneja sucesso nacional, Zé Neto e Cristiano e o Dj Alok Petrillo, ou simplesmente Alok, conhecido mundialmente, são as atrações confirmadas para a Festa dos Visitantes, no dia 28 de junho, em Parintins. As apresentações já constam nas agendas de shows de ambos.

O local onde acontecerá os shows, ainda não foi confirmado. O evento é realizado pela Prefeitura municipal de Parintins e governo do Estado.

O Dj Alok já havia sido confirmado pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, nesta segunda-feira (03). De acordo com ele “a participação de Alok está 99% certa, faltando apenas alguns detalhes”. O artista é dono do hit “Hear Me Now”, feita em parceria com Bruno Martini e o cantor Zeeba, sucesso em todos os países.

A dupla Zé Neto e Cristiano ainda era uma surpresa para o público parintinense, até esta terça-feira (05), quando a os cantores publicaram na sua agenda de shows, em sua página do facebook, a presença na Ilha Tupinambarana. Os sertanejos são sucessos com hits como “Largado as Traças”, “Bebida na Ferida”, “Amigo Taxista” e “Status que eu não queria”.

A festa acontece todos os anos para recepcionar os turistas, que chegam à Parintins para o Festival Folclórico. Este ano, a festa dos bumbás Garantido e Caprichoso, acontece nos período de 29 de junho à 01 de julho.

