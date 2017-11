A volta dos GALACTIOS DA IMPRENSA aos torneios de Parintins

A equipe dos Galácticos da Imprensa retorna as atividades esportivas a partir desta quarta-feira, 22, onde participa como convidada do torneio de futsal da AMUPIN, realizado em comemoração ao Dia do Músico, a partir das 18h, no ginásio de Esportes Elias Assayag.

O evento esportivo é realizado em comemoração ao “Dia do Músico” e marca o início da programação festiva em honra a Padroeira dos Músicos, Santa Cecília, que na noite do dia 25 de novembro (sábado), haverá um baile dançante no Clube da AMUPIN, localizada na Estrada Eduardo Braga, com os festejos, encerrando no domingo, 26, a partir das 12h, também na AMUPIN.

A entrada é liberada. Participam do torneio esportivo as equipes formadas pelos cantores de Bolero, Forró, Garantido, Arrocha, MPB, Caprichoso, Pagode e como convidada, os Galácticos da Imprensa.

Os primeiros confrontos já foram definidos e serão os seguintes:

1º Jogo: Bolero x MPB

2º Jogo: Forro x Caprichoso

3º Jogo: Garantido x Pagode

4º Arrocha x Galácticos

Seleção dos Galácticos para o torneio da AMUPIN

1 – Edmar – (O Jornal da Ilha)

2 – Carlos Alexandre (Parintins24h)

3 – Eziel Pimentel (TV EM TEMPO)

4 – Ronildo Tiradente (Rádio Tiradente)

5 – Lúcio Costa (Rádio Clube)

6 – Kedson Silva (Expresso Parintins)

7 – Nelselino Santarém (Rádio Alvorada)

8 – Geandro Soares (Record)

Treinador: Hudson Lima com apoio da diretoria formada por Edinho Alonso, Márcio Costa, Rony Belchior e Ocimar Lima, mas todos os demais profissionais da imprensa parintinense estão sendo convidados a prestigiar a competição e torcer pela equipe.

Kedson Silva/JI