Viradouro marca entrega da sinopse aos compositores

Os compositores que desejam participar do concurso de samba-enredo da Unidos do Viradouro receberão na segunda-feira, às 20h, na quadra da escola, a sinopse do enredo Viraviradouro, com que a vermelho e branco de Niterói voltará ao Grupo Especial. O carnavalesco Paulo Barros e a diretoria da agremiação estarão presentes ao encontro para uma explanação sobre o tema.

A participação no concurso é aberta a todos os compositores, conforme explicou o diretor de Carnaval, Alex Fab, que divide a função com Dudu Falcão. “Esperamos que quem nunca participou de uma disputa de samba venha se unir a nós nesse momento tão importante, que é o retorno da Viradouro ao Grupo Especial. Até o Chico Buarque poderá se inscrever, se quiser.” A inscrição e apresentação dos sambas concorrentes está marcada para o dia 11 de agosto.

Resumo

Após divulgar o enredo, em festa no dia 23 de abril, durante a feijoada organizada pela escola. A Unidos do Viradouro divulgou um pequeno resume sobre o tema. “A Viradouro vai enfeitiçar você em 2019! Prepare-se, porque tudo pode acontecer diante dos seus olhos. Seres e poderes extraordinários, histórias incríveis que apaixonam a humanidade há séculos, vão emocionar a Sapucaí. E, para mostrar que o melhor encanto é aquele que pode transformar o mundo real, a poderosa Fênix, o pássaro mitológico, inspira todos a renovar as esperanças e recomeçar, ressurgindo das cinzas.”

