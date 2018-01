Viradouro leva carros grandes e luxuosos para a Sapucaí

Tweet no Twitter

Abre-alas de 42 metros pretende impactar o público. Carros estão em finalização (Foto: Douglas Macedo)

Em 2018, o público pode esperar uma Viradouro grande e luxuosa, com desfile digno de grupo especial. É o que promete o carnavalesco Edson Pereira, que coleciona outras duas passagens pela vermelho e branco. No barracão, os trabalhos já estão praticamente finalizados e revelam alegorias grandiosas, como um abre-alas de 42 metros de extensão, para entrar com tudo na disputa pelo título da Série A.

Com o enredo “Vira a cabeça pira o coração. Loucos gênios da criação”, Edson pretende mostrar para o carnaval carioca como é a loucura de amar a Viradouro, criando relações metafóricas com os gênios tidos como loucos. Durante o desfile, o público vai passear pelas invenções que transformaram o mundo ao decorrer da história.

“Esse enredo foi inspirado no momento de virada da Viradouro. Foi criado dentro da quadra da escola, assim que fui contratado e vi a emoção dos componentes e a felicidade deles em estar participando daquele momento de virada. Me senti muito comovido e pensei em materializar aquele momento, aquela energia de loucura, de paixão”, explica Edson.

O enredo será dividido em quatro momentos. O primeiro deles, segundo Edson, é a síntese de todo o desfile. No grandioso abre-alas, artistas circenses farão acrobacias.

“Esse setor é a grande fábrica da loucura. É um carro imenso. A alegoria tem 42 metros e interage diretamente com o público, com movimentos e acrobacias”, adianta.

O segundo setor é uma homenagem ao pai da aviação, Santos Dumont, que também traz uma atmosfera francesa no segundo carro . O inventor, apesar de ser brasileiro, era de família francesa.

“Também é um carro grande e tem uma surpresa que só será revelada na avenida”, brinca o carnavalesco.

A terceira alegoria, uma das grandes apostas de Edson Pereira, é um castelo e também um grande laboratório. Quando essa alegoria passar, a Marquês de Sapucaí verá o personagem fictício Frankenstein despertar.

Para fechar com chave de ouro, o louco amor de Pierrô e Colombina será comparado ao amor pelo carnaval, e o amor dos niteroienses pela Viradouro.

“Quem é louco por carnaval entende muito bem como é sair do lugar comum e ser quem quiser ser, independente de loucura ou sanidade”, finaliza o carnavalesco, ressaltando que todas as fantasias estão prontas.

A Viradouro será a terceira escola a desfilar no sábado de carnaval.

