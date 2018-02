Viradouro é campeã da Série A

Tweet no Twitter

Após três anos longe da elite do Carnaval do Rio, a Unidos do Viradouro vai disputar o grupo especial em 2019. A escola de samba de Niterói foi a grande campeã da Série A deste ano. (foto: Paulo Portilho/Divulgação)

O enredo campeão, “Vira a cabeça, pira o coração – Loucos gênios da criação”, homenageou personalidades como Einstein, Da Vinci, Galileu, Chaplin, além de obras fictícias como Dom Quixote e Frankstein. A escola marcou 269,7 pontos. A Unidos de Padre Miguel foi a vice-campeã. Já a Acadêmicos do Sossego, que ficou na última posição com 263,7 pontos, caiu para a Série B.

Emocionada, Susie Monassa Bessil, vice-presidente executiva da agremiação, dedicou o título ao falecido pai, José Carlos Monassa Bessil, patrono da escola de samba do bairro do Barreto. O último desfile da agremiação no grupo especial foi 2015.

A Viradouro foi campeã da Série A em 1990 e 2014 e do grupo especial em 1997.

Por WILSON AQUINO/ODIA-RJ