Viradouro comemora 72 anos com festa no domingo

A bateria de Mestre Ciça e o intérprete Zé Paulo Sierra estarão na festa de 72 anos da Unidos do Viradouro.

A Unidos do Viradouro completará 72 anos de fundação no domingo, 24 de junho, com uma programação bastante eclética. Às 9h, será celebrada uma missa na sede da vermelho e branco. Após o ato religioso acontecerá futebol, torneio de sueca, show de música sertaneja com a dupla Suelen e Serginho e muito samba. A bateria de Mestre Ciça, o intérprete Zé Paulo Sierra e demais segmentos da escola agitarão o evento.

A festa se estenderá até às 24h. A entrada será gratuita e a feijoada custará R$ 20.

Serviço

Aniversário da Viradouro com shows e feijoada

Data: Domingo, 24 de junho.

Local: Quadra da Viradouro.

Endereço: Avenida do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Horário: Feijoada e shows a partir de 12h.

Entrada: Grátis.

Feijoada: R$ 20.

Informações: (21) 2628-5744.

Classificação: Livre.

