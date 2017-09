Vila Amazônia recebe ação de saúde com realização de cirurgia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Vila Amazônia recebeu na manhã desta quinta-feira (14) a equipe da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, em mais uma ação com médicos especialistas. A novidade desta etapa foi a realização de pequenas cirurgias, feitas pelo médico Bruno Bittencourt. É a primeira vez que a atividade conta com esse procedimento que beneficiou cinco moradores do Projeto de Assentamento.

Em 8 meses, as ações de saúde nesse formato beneficiaram aproximadamente 1300 ribeirinhos nas especialidades de ginecologia, endocrinologia, cardiologia, dermatologia alem do trabalho de enfermeiros, técnicos, psicólogo e assistente social. Na Vila Amazônia 3 acadêmicos de medicina da UEA acompanharam os trabalhos.

Para o médico cirurgião Bruno Bittencourt é uma honra poder atuar na zona rural do município, especialmente na Vila Amazônia onde teve a oportunidade em 2005 de estagiar ainda como estudante. “Levar cirurgia para o interior e resolver o problema no quintal das pessoas, para não ter o desconforto do transporte, dificuldade de ida e vinda, é gratificante demais. Realizamos cirurgias de pequeno porte, lesões de pele, cisto. Procedimentos que não precisem de centro cirúrgico”, ressaltou Bruno.

Dona Rosenilda dos Santos foi beneficiada com cirurgia. Ela afirma que a vantagem nesse trabalho é principalmente a comodidade de não ir a cidade em busca do tratamento. “Tinha feito todos os processos e estava tão difícil para ir a Parintins. Foi uma oportunidade que tive e agradeço ao prefeito Bi Garcia pelo bom trabalho realizado na saúde”, avaliou.

O acadêmico de medicina Álvaro Queiroz se disse surpreso e satisfeito com a qualidade do serviço em saúde levado a zona rural do município. “Fantástico o trabalho dos profissionais e especialistas para interior, principalmente neste polo grande como a Vila Amazônia. É algo que pode se dizer até inédito pela questão das pequenas cirurgias que nós sabemos que existe uma grande dificuldade e uma grande demanda”, avaliou.

Dona Marta Bentes, moradora do Muritiba, aproveitou a estada da ginecologista Rafaela Sefair para se consultar em preparação a esterectomia. “Para nós da região da Vila Amazônia é um privilégio a gente ter os médicos especialistas nas comunidades. Dessa forma as nossas dificuldades diminuem bastante” disse ela.

Estrada do Macurany recebe serviços de melhorias e terraplanagem

A Prefeitura de Parintins prossegue com os trabalhos de limpeza e terraplanagem na estrada da comunidade Macurany. Os trabalhos iniciaram há três dias e acontecem no trecho que dá acesso à inúmeras residências e chácaras.

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, o secretário de Obras, Mateus Assayag, acompanhou os trabalhos que seguem uma determinação do prefeito Bi Garcia. “Dias antes de iniciar o serviço, estive aqui com o prefeito pra verificar as necessidades da estrada”, afirmou.

Anteriormente, a estrada, além de estreita, estava ocupada por mato e apresentava condições precárias para a passagem de veículos e pedestres. O trabalho seguirá até o fim da via beneficiando centenas de moradores daquela região.

—

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins

Comentários

comentários