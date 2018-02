Vice-governador Bosco Saraiva e prefeito Bi Garcia anunciam investimentos para Parintins

Em visita a Parintins neste dia 31 de janeiro, quarta-feira, para acompanhar a realização de uma grande operação policial integrada da Polícia Militar e Civil no combate à criminalidade, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, anunciou, juntamente com o prefeito Bi Garcia, uma série de investimentos para o Município.

Os investimentos anunciados serão destinados à infraestrutura. Durante participação de programas nas rádios Alvorada e Clube, o vice-governador e o prefeito anunciaram o firmamento de um convênio entre Prefeitura de Parintins e Governo do Estado para a reestruturação do sistema viário da cidade.

Num primeiro momento, o Governo do Estado repassará ao Município a quantia de R$ 2 milhões para a continuação da operação tapa-buraco nas ruas da cidade. Posteriormente, o trabalho será concentrado no recapeamento de estradas e vias da área urbana. O processo de recapeamento asfáltico está em fase de licitação e todo o trabalho está orçado em R$ 20 milhões.

O prefeito Bi Garcia enfatizou que essa será a primeira vez em que o Governo do Estado auxiliará a Prefeitura na compra de asfalto para melhorar as condições das vias do município nesta gestão. Bi Garcia ressaltou ainda o trabalho em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) para a formatação de todo o planejamento de recapeamento das vias

“O projeto que está sendo licitado é nosso, da Prefeitura de Parintins. Fizemos o levantamento de todas as ruas, apresentamos para o secretário de Infraestrutura e estamos dentro da Seinfra definindo a licitação para que essa obra venha direto para Parintins”, enaltece.

Segurança

Ainda nas participações em programas de rádios locais, o vice-governador Bosco Saraiva também anunciou que a segurança de Parintins será reforçada com a implantação de patrulhamento 24 horas nas ruas, vinda de novas viaturas, fortalecimento de operações de combate ao tráfico de entorpecentes, instalação da inteligência da Polícia Militar em Parintins e construção de um novo quartel.

