Vereadores em busca de recursos para Parintins

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) ressaltou a importância da atuação dos vereadores de Parintins em busca de recursos e investimentos para a Ilha Tupinambarana. Para Maildson Fonseca, as viagens feitas pelos parlamentares são decisivas para beneficiar o povo.

Release 11 de dezembro

/// O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 11 de dezembro, registrou participar do lançamento do programa Internet Para Todos, em Manaus, e do 1º Congresso Amazonense de Vereadores. Marcos também destacou ter acesso ao Edital que pré-seleciona o município de Parintins para a implantação do Curso de Medicina. “Desejo um bom trabalho às equipes de saúde e educação de Parintins e que o Prefeito Bi Garcia (PSDB) possa executar esse curso”, frisou.

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) enfatizou prestigiar o 1º Congresso Amazonense de Vereadores e disse ter em mãos pautas a serem executadas no parlamento municipal no próximo ano. Segundo Vanessa, um dos objetivos das ações do Legislativo Parintinense em 2018 é trabalhar a possibilidade de disponibilizar emendas impositivas para as Câmaras Municipais.

/// O vereador Cabo Linhares (PEN) destacou diálogo em Manaus com o Secretário de Estado de Segurança Pública e Vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública da cidade de Parintins. Assim como também manteve encontro com o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), deputado David Almeida (PSD), de modo a agradecer as emendas impositivas no montante de seiscentos mil reais designadas para Parintins.

/// O vereador Telo Pinto (PSDB) registrou visitar as comunidades São Sebastião do Boto, Divino Espírito Santo do Paraná do Espírito Santo do Meio, Menino Deus do Itaboraí do Meio e Menino Deus do Paraná de Parintins do Meio. De acordo com Telo, essas comunidades serão beneficiadas com a implantação de quatro sistemas de filtro de água. Trata-se da tecnologia Salta-Z, a qual é uma solução alternativa coletiva simplificada de tratamento de água para consumo humano em pequenas comunidades, utilizando filtro e dosador desenvolvidos pela Funasa.

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) agradeceu o apoio e suporte disponibilizado pelo Presidente da Câmara Maildson Fonseca para participação dos vereadores de Parintins no 1º Congresso Amazonense de Vereadores, em Manaus. Bem como frisou reunião com o Secretário de Estado de Segurança Pública, Bosco Saraiva, com a finalidade de clamar por melhorias na segurança pública das famílias parintinenses.

/// O vereador Tião Teixeira (PTB) agradeceu a presença dos nobres vereadores na sessão especial realizada semana passada em homenagem aos 10 anos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Tião destacou a participação da comunidade acadêmica, professores universitários, técnicos administrativos, autoridades municipais e eclesiásticas, instituições públicas e da população em geral na solenidade.

Mayara Carneiro

Comunicação CMP