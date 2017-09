Vereadores de Parintins prestigiam sessão ordinária na Câmara de Barreirinha

Pela primeira vez na história do Legislativo Parintinense uma comitiva de vereadores participou de Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Barreirinha, de modo a prestigiar as atividades plenárias dos parlamentares desta cidade.

A comitiva foi formada pelo Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), pela vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) e vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Renei Serrão (PR) e Tião Teixeira (PTB).

Ao mesmo tempo em que os vereadores parintinenses dialogaram com os parlamentares de Barreirinha, convidaram os mesmos a participar de Sessão Especial na Câmara Municipal de Parintins. O propósito da solenidade é evidenciar as atividades e missão da União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM), a qual contará com a presença do Presidente Álvaro Campêlo (PP), vereador de Manaus.

O Presidente da Câmara de Parintins Maildson Fonseca destacou o papel do Legislativo na elaboração e cumprimento de políticas públicas e ações sociais voltadas ao desenvolvimento das cidades, sendo imprescindível manter parcerias com as Câmaras Municipais do Amazonas. O vice-presidente Beto Farias afirmou que essa interação do Legislativo é positiva, no sentido de revelar ao povo amazonense o compromisso dos vereadores na construção de política participativa.

Na função de Coordenadora dos Municípios do Baixo Amazonas na UVEAM, a vereadora Vanessa Gonçalves enfatizou que o papel principal da instituição é auxiliar os legisladores municipais em suas demandas. “Os vereadores ainda não tinham uma entidade representativa que pudesse lhes auxiliar em dificuldades referentes à execução de suas atividades parlamentares no interior amazonense”, comentou.

O vereador Marcos da Luz disse que esta relação externa cria a oportunidade de dar início aos debates de temas importantes que envolvem as políticas públicas estruturantes, principalmente nas áreas de saúde, educação e produção. Para Bertoldo Pontes, é fundamental analisar os trabalhos parlamentares realizados nas Câmaras e manifestar ao Poder Público Estadual a força de um parlamento. O vereador Renei Mocambo destacou como positivo o diálogo entre os parlamentos, haja vista garantir a harmonia entre os Poderes.

Durante o diálogo, os vereadores Afonso Caburi, Cabo Linhares e Tião Teixeira evidenciaram a necessidade de reunião entre todos os vereadores de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá, após a Sessão Especial, para organizar propostas e enviá-las a direção da UVEAM. O objetivo é que essas propostas sejam encaminhadas aos Governos do Estado e Federal e instituições públicas.

Os vereadores de Barreirinha Dedé Pedreno (PP), Orlanildo Ferreira (PSD), Ronan Barbosa (PMDB), George Beltrão (PROS), Jonas Reis (PSDC) e João Vasconcelos (PSB) agradeceram a presença dos legisladores parintinenses. Eles também confirmaram presença na Sessão Especial na Câmara de Parintins no dia 27 de outubro.

O Presidente da Câmara de Barreirinha, Ronan Barbosa, ressaltou que os integrantes do parlamento municipal desta cidade também prestigiarão uma Sessão Ordinária da Câmara de Parintins. “Agradeço a visita dos nobres parlamentares e reafirmo nosso compromisso com o povo. Que possamos unir forças para elaborarmos pleitos conjuntos”, disse.

O vereador barreirinhense Jonas Reis frisou que ser vereador em Barreirinha é atuar sendo visionário, pois o município detém estrutura física e financeira menor que Parintins. Entretanto, enalteceu que as parcerias entre as Câmaras visa elaborar políticas sociais mais humanas, de compromisso com a população.

Para o vereador João Vasconcelos, é fundamental fortalecer o Legislativo do Baixo Amazonas. O vereador George Beltrão falou que essa interação iniciada neste dia 29 de setembro é de suma importância, visto que o trabalho desenvolvido é em favor do povo barreirinhense.

O objetivo da União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM) é executar atividades e trabalhos voltados ao fortalecimento do Legislativo Municipal. Além disso, a UVEAM atua no intuito de fomentar e promover convênios entre parlamentares dos municípios amazonenses. Dessa forma, os vereadores de Parintins farão visitas aos municípios que compõem o Baixo Amazonas, iniciando pela cidade de Barreirinha e, por conseguinte, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins