Vereadora Vanessa Gonçalves enfatiza obras nas escolas municipais

Por meio de Indicação ao Poder Executivo, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) solicitou a ativação do projeto “Vem Dançar com o Leleu”. Durante pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 09 de abril, a parlamentar enfatizou ainda o início das obras nas Escolas Municipais Santa Luzia e Enéas Gonçalves. Ao falar sobre o início das reformas das Escolas Municipais Santa Luzia, na Estrada do Macurany, e Enéas Gonçalves, na Comunidade do Buiuçu, a vereadora agradeceu o retorno da Secretaria Municipal de Obras com suas solicitações.

/// O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 09 de abril, apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Educação que atenda a Comunidade São Sebastião do Juruá, no Rio Tracajá, com a doação de uma roçadeira. Segundo Marcos, a Escola da Comunidade, por meio da APMC, desenvolve uma série de projetos educacionais, entre eles consta a manutenção da limpeza da área da comunidade para proporcionar um ambiente mais humanizado.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) apresentou Requerimento direcionado à Mesa Diretora da Câmara no sentido de solicitar uma Sessão Especial em homenagem aos 181 da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Para Linhares, é imprescindível homenagear uma instituição que atua diariamente para garantir a segurança pública dos amazonenses.

/// O vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou um Projeto de Lei que declara de Utilidade Pública a Associação dos Produtores na Agricultura Familiar São Jorge – ASACORJE. De acordo com a propositura, a associação usufruirá de todos os direitos legalmente admitidos. O parlamentar também evidenciou participar no dia 05 de abril da continuação do projeto de arborização do Distrito do Caburi, com a plantação de mais de 250 mudas.

/// O presidente da Comissão de Setor, Primário e Políticas Rurais da Câmara Municipal de Parintins, vereador Tião Teixeira (PTB), teve requerimento aprovado para discussão, em audiência pública, do tema “Renegociações – Lei 13.606 de 09 de janeiro de 2018 – Programa de Regularização Tributária Rural (PRR)”. Em atenção à solicitação do gerente geral do Banco da Amazônia, Onielson Nascimento Martins.

/// O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou uma Indicação no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins uma nova lancha para atender a demanda da Agrovila do Caburi. “A ambulancha do Caburi apresenta muitos problemas e as famílias necessitam de uma nova lancha para essa finalidade”, falou. O parlamentar também parabenizou a Coordenadoria Municipal de Esportes, por meio da professora Valdete Pimentel e dos professores Tristão e Jamil Medeiros, pela conquista em sediar os jogos escolares do Polo 3, o qual será realizado em Parintins no mês de maio.

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) teve Moção de Aplausos e Parabenizações aprovada por unanimidade para reconhecer ação dos moradores da Rua Edilce Baranda, no Bairro Santa Clara. Segundo o parlamentar, os moradores realizaram o trabalho de tapa buracos nesta via, por conta própria, para minimizar as dificuldades de locomoção de veículos e pedestres nesta rua.

