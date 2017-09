Vereadora Maria Alencar evidencia viagem à Capital Federal

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária de segunda-feira, 04 de setembro, evidenciou viagem a Brasília – DF na semana passada para tratar de assuntos de interesse do município de Parintins. Dessa forma, destacou diálogo com a Senadora Simone Tebet (PMDB-MS) e noticiou planos de criação de uma Procuradoria das Mulheres na Ilha Tupinambarana.

Nêga enfatizou que todos os Requerimentos e Projetos apresentados na Tribuna da Câmara foram entregues nos Ministérios Federais. “Todos sabem que sou defensora da saúde, da educação, da segurança pública e, principalmente, da geração de emprego e renda. Então, dialoguei também com o Secretário Geral de Vigilância em Saúde e vice-ministro do Ministério da Saúde, Doutor Adeilson Loureiro Cavalcante; e visitei o Ministério da Educação e Ministério do Trabalho, aproveitando para parabenizar o amazonense Rossieli Soares, o qual está à frente do MEC. Muitas coisas virão para a nossa amada população e em breve vou estar anunciando”, frisou.

Em relação à captação de áudio e vídeo dentro de um dos banheiros da Câmara Municipal de Parintins, a vereadora Maria Alencar demonstrou solidariedade com cada pessoa que aparece nas imagens, pois o ato se constitui em violência de direitos. Dessa forma, parabenizou os atos da Mesa Diretora.

“Os principais alvos foram nós mulheres, vereadoras, assessoras e servidoras deste parlamento. Isso causou constrangimento, assédio moral, violência psicológica, exposição de intimidade e invasão de privacidade. Independente se foi ou não encontrada nos banheiros frequentados pelas parlamentares, o caso ocorreu e devemos responsabilizar o culpado por isso, visto que além do conteúdo da filmagem, essa atitude vai expor nós mulheres e toda a Casa Legislativa”, afirmou Nêga.

