Vereador Telo Pinto enaltece sucesso do 23º Festival do Peixe Liso

Ele destacou contribuir nos trabalhos de reforma da escola da comunidade e de recuperação do barracão da festa, agradecendo o empenho da Secretaria de Obras

O vereador Telo Pinto (PSDB) enalteceu o sucesso do 23º Festival do Peixe Liso, realizado pelas famílias da comunidade Paraná do Espírito Santo de Cima. Ele destacou contribuir nos trabalhos de reforma da escola da comunidade e de recuperação do barracão da festa, agradecendo o empenho da Secretaria de Obras. Dessa forma, agradeceu o apoio e logística da Prefeitura Municipal de Parintins no fortalecimento do evento. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 25 de setembro.

Ele lamentou a não realização desse Festival durante três anos, porém frisou acompanhar a organização da festa e contribuir no retorno do evento. Disse que a cada edição o Festival do Peixe Liso ganha força e visibilidade.

O parlamentar ainda agradeceu aos sócios do Boi Bumbá Garantido que o acompanharam no pleito eleitoral deste ano de modo a apoiar a candidatura de Marco Aurélio e Tatiane Barros. Ele desejou bom trabalho ao Advogado Fábio Cardoso e ao empresário Messias Albuquerque, eleitos Presidente e Vice-presidente do Boi da Baixa de São José.

DIRETO DO PLENARIO DA CMP

* O vereador Renei Mocambo (PR), na sessão ordinária desta segunda-feira, 25 de setembro, agradeceu a Prefeitura Municipal de Parintins e a direção do SENAC pela conclusão dos cursos de cabelereiro e maquiagem artística. Segundo Renei, mais de 45 profissionais estão aptos a exercer suas funções com qualificação no mercado de trabalho.

* O vereador Cabo Linhares (PEN) apresentou relatório de visita das Ruas 04, 09 e 10 do Bairro União. De acordo com Linhares, as vias estão intransitáveis e tomadas por mato, lixo e entulhos, de modo a prejudicar o tráfego de pedestres e veículos. Assim, cobrou providências da Secretaria Municipal de Obras no sentido de executar serviços de limpeza imediata nas respectivas ruas. Bem como apresentou Requerimento ao Executivo para realizar melhorias no Ramal dos Reis do Macurany.

* O vereador Marcos da Luz (PRB) demonstrou repúdio ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) por não resolver os problemas no abastecimento de água na comunidade São Jorge do Jauarí. Assim, agradeceu a atenção do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em determinar soluções. Marcos da Luz também apresentou Requerimento no sentido de solicitar do Poder Executivo um planejamento para ampliar e climatizar a Escola Santa Clara do Jauarí.

* O vereador Afonso Caburi (PTB) destacou participar de reunião do GGI (Gabinete de Gestão Integrada) na sexta-feira (22). Segundo ele, participaram do encontro representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Setor de Terras, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMASTH e Câmara Municipal, cujo objetivo foi identificar as demandas da região sobre segurança pública e violência ao meio ambiente. Afonso Caburi frisou que a iniciativa visa conscientizar o poder público a tomar providências e solucionar os problemas.

* O vereador Bertoldo Pontes (PSL) ressaltou visitar a embarcação de Pronto Atendimento Itinerante (PAI), a convite da gerente do PAC/Parintins, Jô Calheiros. Segundo ele, os parintinenses receberam atendimentos de emissão de documentação como Certidão de Nascimento, RG, CPF e Carteira de Trabalho. Bertoldo Pontes também apresentou Indicação à Prefeitura de Parintins no sentido de autorizar o pagamento das taxas da Secretaria Municipal de Terras e Arrecadação nos demais bancos e agências bancárias até o último dia de vencimento das parcelas.

Mayara Carneiro/CMP

Comentários

comentários