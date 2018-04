Vereador pede reconstrução de ponte

O vereador Tião Teixeira (PTB), mais uma vez, cobrou da Prefeitura de Parintins a reconstrução da ponte de madeira localizada na estrada entre as comunidades Boa Esperança e Nova Esperança, no Zé Açú, após realizar a segunda visita parlamentar para verificar o mesmo problema, no dia 18 de abril. Aprovado por unanimidade, o requerimento foi direcionado à Secretaria de Obras, com pedido de recuperação das pontes da comunidade Vista Alegre e de ligação do Zé Açú com a Colônia Toledo Pizza.

Release 23 de abril de 2018

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) destacou participar da inauguração da nova Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka, na Gleba Vila Amazônia, sendo a primeira escola com educação militar em Parintins. Bem como destacou a importância do novo prédio dos Correios no Mocambo do Arari, o qual funcionará como Agência Comunitária. O Presidente da Câmara em Exercício enalteceu a agenda do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em Brasília-DF nesta semana, em busca de emendas e recursos para a cidade de Parintins.

/// O vereador Telo Pinto (PSDB) enfatizou os avanços no campo educacional no município de Parintins. Elencou as inaugurações, na sexta-feira (20), das escolas municipais Tsukasa Wyetsuca, na Gleba Vila Amazônia, e Pedro Reis Ferreira, na comunidade Paraná do Espírito Santo do Meio. O edil pontuou a reforma e ampliação da Escola Tsukasa como um marco, isto porque fará uso de modelo educacional baseado na disciplina militar. Telo destacou que a escola, sob a gestão do Cabo Reformado Esrnesto de Jesus, é o primeiro educandário municipal no Brasil a implantar o modelo.

/// O vereador Renei Mocambo (PR) agradeceu ao Prefeito Bi Garcia (PSDB) pelo empenho em inaugurar uma Agência Comunitária dos Correios no Mocambo do Arari no dia 20. Assim, lamentou a perda das famílias mocambenses de um Banco Postal, por falta de responsabilidade do ex-gestor. O parlamentar frisou a conquista e vitória do povo do Mocambo.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) ressaltou a necessidade do Governo do Estado do Amazonas realizar Concurso Público da Polícia Militar. Segundo Linhares, o contingente da PM no Amazonas é insuficiente para o número de cidadãos amazonenses que anseiam por segurança pública.

/// O vereador Marcos da Luz (PRB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura de Parintins manutenção no sistema de abastecimento de água da comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Rio Tracajá. O segundo pedido requer da Secretaria de Obras melhorias na iluminação pública dos quadros das comunidades São Francisco das Chagas, do Paraná do Espírito Santo de Baixo, e Colônia Soares no Rio Tracajá.

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou Moção de Aplausos pelos 69 anos do jornal A Crítica, referência no jornalismo da Região Norte. Dessa forma, Vanessa enalteceu a importância da imprensa para a informação e formação da sociedade e lembrou a trajetória de conquistas de Umberto Calderaro Filho, responsável pela criação do periódico. A parlamentar apresentou também Requerimento solicitando recapeamento e iluminação pública para a Rua Oswaldo Melo, no Bairro da União. Em memória a Domingos Afonso Barroso, Vanessa apresentou Moção de Pesar em condolência e solidariedade à família nesse momento de dor.

/// O vereador Afonso Caburi (PTB) destacou o empenho da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenadoria Regional da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em Parintins em resolver os problemas do sistema de educação de Parintins. Dessa forma, frisou que a secretaria e a coordenadoria disponibilizaram um micro-ônibus escolar com 22 lugares para transportar os alunos das comunidades do Buiuçú e Nossa Senhora Aparecida do Panauarú à Escola Municipal Walkíria Viana, Escola São Sebastião e Escola Estadual Caburi, no Distrito do Caburi.

Mayara Carneiro

Assessoria da CMP