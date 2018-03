Vereador indignado com abandono do Residencial Parintins

Residencial Parintins, obra do Minha Casa, Minha Vida (foto:correiodaamazonia.com)

O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão deste dia 27 de março, manifestou indignação na Tribuna da Câmara com relação ao abandono do Residencial Parintins, no Macurany. A obra, orçada em 46 milhões de reais, foi projetado para dar teto a 890 famílias sem moradias de Parintins. Para o parlamentar, a história do Residencial segue a trajetória da Casa da Cultura, sob a cumplicidade da Caixa Econômica Federal.

/// Implantação do Programa Luz Para Todos, além do Projeto Solução Alternativa, Coletiva, Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano – Salta-Z, no sistema de abastecimento de água já existente na comunidade Ilha do Valha-Me Deus, localizada no limite entre os estados do Amazonas e do Pará. Os requerimentos foram apresentados pelo vereador Tião Teixeira (PTB), após ouvir o clamor por energia elétrica e água potável para consumo humano de 67 assistidas pelo município de Parintins.

/// O vereador Renei Mocambo (PR) destacou visitar no final de semana a comunidade São Tomé do Mocambo, com intuito de dialogar com as lideranças comunitárias. Dessa forma, em nome das 86 famílias dessa região, cobrou do SAAE melhorias no fornecimento de água da localidade. Renei Serrão também apresentou um Requerimento no sentido de indicar à Prefeitura Municipal de Parintins a elaboração de um projeto e cadastro no Ministério da Pesca e Aquicultura para implantação de uma fábrica de gelo e uma câmara frigorífica no município de Parintins.

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins a revitalização do Parque Infantil da comunidade Vila Amazônia. Enfatizou que o parque é uma forma de recreação das crianças da localidade.

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) enalteceu o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21. A parlamentar, que defende efetivação de políticas públicas que promovam a inclusão de pessoas com Down, frisou sua participação na audiência pública da Câmara de Manaus, onde discursou sobre o trabalho desenvolvido em Parintins por meio da Pestalozzi Glauber Viana Gonçalves. Na ocasião, a vereadora relatou casos de preconceitos recorrentes na sociedade.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) solicitou da Mesa Diretora a realização de uma Sessão Especial em homenagem a Polícia Militar do Estado do Amazonas, em especial ao Batalhão Tupinambarana, a qual completa no dia 04 de abril mais um ano de fundação. Linhares quer reconhecer e valorizar os relevantes serviços prestados pela Polícia Militar em prol a segurança pública dos amazonenses e parintinenses.

/// O vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou um Requerimento direcionado ao Poder Executivo Municipal no sentido de solicitar a contratação de garis para a Agrovila do Caburi. De acordo com Afonso, o sistema de serviço de limpeza atualmente utilizado no Caburi já se mostra insuficiente, pois a maior parte do tempo as ruas encontram-se sujas.

Mayara Carneiro/Comunicação da CMP