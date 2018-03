Vendas físicas de ingressos para Amistoso da Seleção Sub-20 começam nesta terça (20)

Bilhetes podem ser adquiridos somente na bilheteria na Arena Amadeu Teixeira, das 10h às 19h. Partida acontece no próximo domingo, 25 (foto: Divulgação)

As vendas físicas dos ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México começam nesta terça-feira (20) somente na bilheteria do Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Amadeu Teixeira), na Zona Centro-Sul de Manaus, das 10h às 19h.

Os bilhetes custam para cadeira superior R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), cadeira inferior R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), Cadeira VIP R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e camarote fechado, R$ 150 (por pessoa). O pagamento poderá ser feito por dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa). O jogo acontece no próximo domingo (25), na Arena da Amazônia, Zona Centro-Sul de Manaus, a partir das 18h.

A partida é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

“Foram disponibilizados mais 40 mil ingressos. Tenho certeza de que será um grande jogo e desde já convido a todos os amantes do futebol a prestigiarem e torcerem pela nossa seleção brasileira”, afirmou a secretária da Sejel, Janaina Chagas.

Outros pontos

A partir desta quarta-feira (21) as vendas físicas começam também nos seguintes lugares: Estádio da Colina, na rua Presidente Dutra, 183, São Raimundo e Loja Kopenhagen, no Manauara Shopping, avenida Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis. A aquisição dos ingressos continua pela internet através do site www.cbf.com.br com os mesmos valores.

