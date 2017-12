Veja calendário de pagamento da última parcela do 13º dos servidores do Estado

Pagamentos serão realizados nos dias 19 e 20 de dezembro, e somam R$ 105 milhões. Veja quando cada secretaria receberá o salário

O governador Amazonino Mendes anunciou, nesta quinta-feira (30/11), que, a fim de garantir ao servidor público do Estado o 13º salário, autorizou o pagamento da última parcela para os dias 19 e 20 de dezembro. Com isso, o Governo do Amazonas injetará R$ 105 milhões na economia do estado.

O pagamento para os servidores dos grupos I e II será no dia 19 (terça-feira) de dezembro. Os servidores do Grupo III receberão no dia 20 (quarta-feira) de dezembro.

Grupo I

Aposentados, pensionistas especiais, PMAM, CBMAM (capital e interior). Interior: Susam, Sefaz, Seduc, Idam, Sepror, SNPH, UEA, Seap e Adaf.

Grupo II

Seduc (capital) e Susam (capital), Sead, Sejusc, Seplan-CTI, Sefaz, Polícia Civil, SEC, SSP, Setrab, Seinfra, Seas, SPF, Detran, Sejel, Sema, Sepror, Serins, SRMM, Seap, Seped, Fuam, FCecon, Fundação Hemoam, FMT, FHAJ, FVS, Ipem, Idam, Ipaam e Jucea.

Grupo III

Imprensa Oficial, Funtec, Fapeam, FEI, Suhab, Arsam, SNPH, UEA, Cetam, Fundação Amazonprev, Adaf, Casa Civil, Secom, Gabinete do Vice-Governador, PGE, ERGSP, Ouvidoria, Casa Militar, CGL, UGPE, CGE e pensionistas previdenciários.

