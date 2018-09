Vanessa Gonçalves solicita reestruturação do Complexo de Esporte Benedito Azedo

“É importante destacar o papel social que o esporte desempenha na vida das pessoas. Enquanto instrumento pedagógico, consideramos os aspectos relacionados à construção de valores morais e éticos, bem como a recreação, lazer e sua importância para o desenvolvimento da juventude”. Com esta justificativa, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) solicitou do Executivo Municipal a reestruturação do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer Benedito Azedo. O Requerimento, aprovado por unanimidade, nesta segunda-feira (24), inclui também o apelo dos moradores que denunciam a comercialização e consumo de drogas na estrutura abandonada.

Por meio de fotos, Vanessa expôs as dificuldades relatadas pelos moradores do Beco Ademir Farias, Bairro Itaguatinga. Dessa forma, a parlamentar pediu da Prefeitura de Parintins a realização de serviços emergenciais para a recuperação de trechos da ponte de madeira que atende a população dessa área da cidade. Outro pedido é quanto aos reparos no espaço, construído em assoalho ao lado da ponte, utilizado pelos moradores para atividades sociais.

Sobre os investimentos do Governo do Amazonas em Parintins, a parlamentar enumerou as obras que estão sendo realizadas no município e enalteceu a valorização do povo parintinense. “Foram anos de abandono, dezenas de proposituras engavetadas, e hoje conseguimos ver o trabalho sendo feito em benefício da população. Isso é resultado do compromisso dos nossos gestores. É inegável que estamos recebendo os frutos da parceria entre os poderes da esfera municipal, estadual e federal”, analisou.

Texto: Karine Nunes