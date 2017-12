Valentina Cid coroada Miss Parintins

A parintinense Valentina Cid (18) foi coroada Miss Parintins e vai representar a beleza da mulher da terra dos bois Caprichoso e Garantido no concurso Miss Amazonas 2018 que acontece no mês de março em Manaus.

Ela recebeu a coroa e a faixa de Miss Parintins durante a quarta edição do “Gente que Acontece”, que premia os melhores do ano em diversos segmentos, promovido pelo promoter Frank Freitas na noite desta quinta-feira (21) no Contemporâneo Festas e Eventos.

Mais do que representar a beleza parintinense, Valentina terá a responsabilidade de ser uma referência para as mulheres que buscam o reconhecimento não só pelo aspecto físico, mas principalmente pelo respeito às suas qualidades e ao seu caráter.

Bela, carismática, meiga e inteligente, Valentina Cid estuda administração de empresas na Universidade Federal do Amazonas, trabalha na empresa SV Coroado, é a atual Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso e filha da ex-modelo e também ex-Rainha da Fazenda do Boi Caprichoso Karina Cid e Sergio Mendes. Ela tem 1,74 metros e começa a partir de agora os preparativos para representar Parintins no concurso Miss Amazonas.

“Estou muito feliz, foi uma grande emoção receber a coroa de Miss Parintins. É uma honra representar minha terra que eu amo e prometo fazer o melhor para representar a beleza da mulher parintinense”, disse.

O coordenador do concurso Miss Amazonas, Lucius Gonçalves que veio a Parintins participar do “Gente que Acontece”, foi quem coroou a Miss Parintins. Ele anunciou que a partir de 2018 o promoter Frank Freitas vai conduzir o concurso Miss Parintins Be Emotion para a escolha da miss que vai representar a cidade nos concursos a partir de 2019.

Peta Cid