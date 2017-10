UVEAM reúne vereadores de Parintins, Maués e Boa Vista do Ramos

Tendo em vista a importância do diálogo, parceria e a troca de informações entre vereadores, os parlamentares da Câmara Municipal de Parintins participaram neste dia 05 de outubro de sessão plenária na Câmara Municipal de Maués. Na função de Coordenadora da Calha dos Municípios do Baixo Amazonas na União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM), a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) alinhou propostas à Sessão Especial marcada para o dia 27 de outubro no parlamento parintinense.

Acompanhada do Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias (PODEMOS) e dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Cabo Linhares (PEN), Renei Serrão (PR) e Tião Teixeira (PTB), a vereadora Vanessa Gonçalves convidou pessoalmente os vereadores da cidade de Maués para prestigiar esse momento de fundamental importância para discutir questões referentes às demandas da população.

Para a parlamentar, a união e parceria dos parlamentos municipais do Amazonas visa garantir o desenvolvimento das cidades. “É importante estarmos unidos para essa luta em benefício da população”, afirmou.

O Presidente da Câmara em Exercício Beto Farias enalteceu que Parintins é cidade polo e necessita identificar as demandas dos municípios vizinhos no sentido de reivindicar do Estado e Governo Federal melhor estrutura. Segundo ele, o diálogo entre os vereadores de Parintins, Barreirinha, Maués, Nhamundá e Boa Vista do Ramos beneficiará tão somente as famílias destas cidades.

Para Renei Serrão, o contato direto entre os parlamentos municipais revelará a força do Legislativo aos demais poderes constituintes e instituições públicas. O vereador Bertoldo Pontes disse que apresentar às autoridades competentes as reivindicações e anseios coletivos da população ajudará no cumprimento de políticas públicas que venham a melhorar a vida das pessoas.

O Presidente da Câmara de Maués em Exercício, vereador Alexandre Ferreira (DEM), e os vereadores Ronildo Santos (PSB), Macelly Veras (PSD), Paulo Rodrigo (PTN), Salim Ferreira (PPS), Darcy Correia Marinho Filho (PRP), Ary Menezes (PSC) e Raimundo Rodrigues (PSD) estiveram presentes na reunião. Assim como o Presidente da Câmara de Boa Vista do Ramos, vereador Evandro Miranda Cardoso (PPL), e o vereador Fredson Dias (PSDB). Isso porque a cidade de Boa Vista do Ramos também será convidada para a Sessão Especial em Parintins, solenidade esta que contará com a presença do Presidente da UVEAM Álvaro Campêlo (PP), vereador de Manaus.

Assim, o Presidente da Câmara de Maués em Exercício, vereador Alexandre Ferreira, demonstrou contentamento com a presença da diretoria da UVEAM no parlamento de Maués, no sentido de unificar e fortalecer o trabalho dos vereadores do interior do Estado do Amazonas. “Com o fortalecimento da UVEAM vamos avançar a cada dia, com uma harmonia entre os Legislativos do interior. Desde já, confirmamos presença na Sessão Especial em Parintins e quero dizer que a partir de agora vamos conquistar muito mais para o nosso povo”, afirmou Alexandre.

O vice-presidente da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, vereador Ronildo Santos, evidenciou que a instituição valorizará e reconhecerá o papel e missão do vereador em seu município de atuação. De acordo com Ronildo, a UVEAM disponibilizará estrutura e logística aos vereadores no sentido de ir em busca de recursos e investimentos aos povos de suas cidades.

Reportagem: Karine Nunes e Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins