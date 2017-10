UVEAM promove solenidade histórica na Câmara Municipal de Parintins

A Câmara Municipal de Parintins realizou neste dia 27 de outubro uma Sessão Especial ao comando da União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM). A propositura é de autoria da vereadora Vanessa Gonçalves (PROS), a qual coordena a Calha dos Municípios do Baixo Amazonas na UVEAM. Participaram da solenidade vereadores de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Itacoatiara, Maués, Nhamundá e Parintins; autoridades civis e da população em geral.

A vereadora Vanessa Gonçalves reiterou proposta de fortalecer o Legislativo Municipal, pois acredita que esse é o caminho para garantir os diretos da população.”Quero agradecer a todos os vereadores que se uniram para realização desse evento inédito que reuniu representações de Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Itacoatiara e Parintins. Agradeço também o prefeito Bi Garcia (PSDB) que não mediu esforços para nos dar apoio nas ações da nossa coordenação”, frisou.

O Presidente da Câmara Municipal de Barreirinha, vereador Ronan dos Santos Barbosa (PMDB), agradeceu a Deus pela oportunidade de participar deste momento, o qual é oportuno para mudar o modelo político de assistencialismo no Amazonas. Barbosa falou que todos os parlamentares amazonenses estão empenhando esforços para mudar essa visão, por meio de uma política organizada e unida.

Para Geraldo Afonso Bindá (PR), Presidente da Câmara Municipal de Nhamundá, a solenidade é fundamental para expor à presidência da UVEAM os problemas e dificuldades existentes nos parlamentos. Assim, pediu apoio da UVEAM quanto à assistência e apoio técnico e jurídico ao parlamento nhamundaense.

Segundo Evandro Miranda Cardoso (PPL), Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, o parlamento deste município também apresenta inúmeras dificuldades, porém os vereadores não fugirão aos anseios do povo. “Na vida tudo passa, o que vai ficar é o nosso legado. Então, tenho muito orgulho de participar dessa união, queremos caminhar junto com vocês. Estamos lutando pelo povo do Amazonas”, afirmou.

O vereador de Maués Luiz Canindé Gondim Cavalcante (PMN) lamentou a maior concentração financeira e de logística na Capital do Estado, deixando o interior com pouca representatividade. Para ele, os municípios do interior do Estado têm um vácuo de representatividade. “Os problemas no interior são praticamente os mesmos, mas devemos transformar a UVEAM no nosso leme e sermos motor propulsor dos objetivos em prol ao nosso povo”, frisou Luiz Canindé.

Para o vereador de Manaus Álvaro Campelo da Mata (PP), Presidente da UVEAM, os vereadores presentes nesta solenidade demonstram a vontade e o ímpeto que a associação se consolide e se fortaleça com brevidade, a qual torna-se a maior força política do país. Destacou que os resultados desta união trarão inúmeros benefícios diretos à população, além dos vereadores serem efetivamente respeitados.

Segundo ele, a finalidade da UVEAM é fortalecer a atuação e mandato dos parlamentares do Amazonas. “Um dos principais objetivos da União dos Vereadores do Estado do Amazonas (UVEAM) é capacitar ainda mais os parlamentares municipais, através de palestras, cursos e seminários para um mandato qualificado. Para isso, a UVEAM terá corpo técnico especializado, capaz de dar o suporte na confecção de projetos de lei que atendam às demandas da população dos municípios”, informou Álvaro Campelo.

O vereador João Bosco Rodrigues (PP), Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, apresentou o Projeto de Manejo Sustentável do Jacaré na Região Amazônica. Segundo ele, as localidades envolvidas são beneficiadas com a geração de emprego e renda, daí a necessidade de executar o projeto nos municípios amazonenses.

O Prefeito do Município de Barreirinha, Glênio Seixas (PMDB), declarou apoio a União dos Vereadores do Estado do Amazonas e parabenizou a iniciativa do vereador de Manaus Álvaro Campelo. Glênio enalteceu que se esforçará para ter contato institucional mais forte com os parlamentares para resolver os problemas do município.

O Presidente da Câmara Municipal de Parintins Maildson Fonseca (PSDB) evidenciou abraçar a causa em busca do fortalecimento do Legislativo do interior do Estado do Amazonas. Disse que as famílias amazonenses serão as principais favorecidas com os frutos da UVEAM.

O Prefeito em Exercício de Parintins, Tony Medeiros, reconheceu o trabalho e importância da atuação dos vereadores amazonenses, os quais, muitas vezes, são os mais incompreendidos pelo povo. Para Tony, o Poder mais forte da sociedade é o Legislativo. “Portanto, a união faz a força e todos devemos estar unidos”, comentou.

Os vereadores que participaram da primeira Sessão Especial ao comando da União dos Vereadores do Estado do Amazonas foram:

Manaus: Álvaro Campelo da Mata (PP).

Parintins: Maildson Fonseca (PSDB), Vanessa Gonçalves (PROS), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PODEMOS), Afonso Caburi (PTB), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB) e Tião Teixeira (PTB).

Barreirinha: Ronan dos Santos Barbosa (PMDB), Dedé Pedreno (PP), João Vasconcelos (PSB), George Beltrão (PROS), Evandro Belém (PR), Elieide Beltrão (PSD) e Orlenildo Tavares (PRP).

Nhamundá: Geraldo Afonso Bindá (PR), Ivan Paulain (PMDB), Junior Beré (PRB), Zé Luiz (PROS), Edson Ribeiro (SD), Artur Paulain (PROS), Senildo Luz Bitencourt (PMDB) e Rodrigo Canaã (PPS).

Boa Vista do Ramos: Evandro Miranda Cardoso (PPL) e Raimundo de Souza Batista (PSD).

Maués: Luiz Canindé Gondim Cavalcante (PMN) e Ronildo Santos (PSB).

Itacoatiara: João Bosco Rodrigues (PP).

Texto: Mayara Carneiro e Karine Nunes

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Foto: Simone Brandão