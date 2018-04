Universidade Nilton Lins se instalará em Parintins em 2019

Foi anunciado na noite desta terça-feira (18), em reunião entre o vice-prefeito Tony Medeiros e representantes da Universidade Nilton Lins que a instituição de ensino superior privada construirá um campus universitário em Parintins no ano de 2019. Medeiros representou o prefeito Bi Garcia no encontro.

Daniel Rocha, coordenador de engenharia da Nilton Lins, enfatiza que a instituição está concorrendo ao edital para ser a responsável pela implementação do curso de Medicina privado na cidade. De acordo com Rocha, independentemente de ser ou não a vencedora do edital, a universidade será instalada no município.

“A Nilton Lins tem investimento há 25 anos na cidade com um terreno, onde iremos construir o campus da universidade. De início, abriremos com cursos de licenciaturas e tecnológicos. Nosso intuito é expandir essa demanda”, informa.

O vice-prefeito Tony Medeiros destaca que a instalação de uma nova universidade em Parintins só fortalece a condição da cidade como o maior polo universitário do interior do Amazonas. Ele destaca que um novo campus gerará mais empregos e renda para a cidade.

“É com muita alegria que recebemos essa notícia. Isso é demonstração de todo o trabalho sério que o prefeito Bi Garcia desenvolve para reerguer nossa cidade. Será um grande investimento que a Nilton Lins fará em Parintins e com certeza será um grande sucesso”, conclui Medeiros.

Daniel Sicsu/SECOM