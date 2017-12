UNIVERSIDADE DO FOLCLORE PAULINHO FARIA ABRE 200 VAGAS NESTA TERÇA

A Universidade do Folclore Paulinho Faria abre nesta terça, 05, matrículas para 200 vagas para oficinas voltadas a crianças e pré adolescentes filhos de sócios e torcedores do Boi do Povão. As matrículas seguem até sexta, dia 09, de 8h às 12h e de 15 às 18 horas, na sala da secretaria da Instituição.

Segundo a diretora da Universidade do Folclore, Irlany Ramos, estão a disposição vagas nas oficinas de: violão, dança, cavaquinho e desenho, alem de oficinas de esporte, recreação e lazer (karatê, capoeira, jogos e torneios). “Conforme aptidão, serão selecionados ainda alunos para canto/Coral e teatro. É só o início desse belo trabalho na gestão do presidente Fabio e Messias”, completou.

O início das aulas da Universidade do Garantido será no dia 11 de dezembro, com missa em ação de graça e seguida por reunião com os pais e responsáveis dos alunos. Toda programação de abertura será acompanhada pelo presidente Fábio Cardoso, vice Messias Albuquerque, diretoria e equipe da Universidade.

Foto: Élcio Farias

Texto: Márcio Costa