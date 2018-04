Unidade Prisional de Parintins recebera Ação de Cidadania

A prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), promove no dia 27 deste mês uma ação de cidadania na Unidade Prisional de Parintins para expedir documentos pessoais. Essa ação acontece em parceria com o PAC/Parintins.

Essa atividade faz parte do programa de atividades da Assistência Social do município de Parintins e é a primeira na administração do prefeito Bi Garcia, voltada para a garantia dos direitos humanos. Os mais de cem detentos da unidade terão a oportunidade de requerer RG, CPF, cartão SUS e Certidão de Nascimento.

A ação do dia 27 de abril visa promover o acesso a cidadania dos internos, pois os documentos são de grande relevância para o reconhecimento social do ser humano. Mesmo essas pessoas estando privadas de liberdade, por algum crime cometido perante a sociedade, elas têm pleno direito desses documentos.

A secretaria Zeila Cardoso, destaca como importante a ação, pois ela acontece dentro de um planejamento feito com bastante antecedência. Esta ação de cidadania terá a participação de assistentes sociais e psicólogos da Semasth, além de representantes das igrejas evangélicas e católica para momentos de palestras e reflexão.

Aroldo Bruce/Semasth