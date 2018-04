Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher iniciou agendamento de mamografias e preventivos em Parintins

Iniciou nesta segunda-feira, dia 02, em Parintins, os agendamentos para mamografias e preventivos na unidade móvel Sesc Saúde da Mulher. O horário para agendamentos vai de 8 às 12 horas e de 14 horas às 17, de segunda a sexta feira. As consultas iniciarão no dia 11 de abril. A estrutura estará em Parintins até o final de junho por meio da parceria entre Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, e Serviço Social do Comércio (Sesc). A Unidade está instalada em frete ao Centro Dom Arcângelo Cérqua, no Bumbódromo.

É importante estar atenta para as condições de agendamento. Segundo comunicado conjunto da Secretaria de Saúde e SESC, para mamografia não é necessário encaminhamento para a faixa etária de 50 a 69 anos, sendo imprescindível a xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência. Já para as mulheres de 40 a 49 anos será necessário encaminhamento médico mais xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência.

Há ainda a possibilidade de atendimento para mulheres com 35 a 39 anos. Além dos documentos pessoais acima citados, serão exigidos encaminhamento médico e ultrassonografia das mamas que mostre alteração.

Exames preventivos do colo do útero serão feitos de 18 a 64 anos sem a necessidade de encaminhamentos, somente sendo exigidos xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência. A unidade móvel também irá dispor de educação em saúde com palestras, rodas de conversa, debate entre outros. Serão agendadas na unidade móvel de maneira prévia.

