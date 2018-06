União, Estado e Município unidos por uma Parintins melhor

Tweet no Twitter

O planejamento da saúde para o Festival 2018 e os futuros investimentos do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Parintins para o setor foram discutidos na manhã desta sexta-feira entre o secretário de estado da saúde Francisco Deodato, secretária para o interior Edilene Pereira e o secretário municipal de saúde Clerton Rodrigues Florêncio

Bumbódromo e os hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen foram visitados pela equipe. “São investimentos que o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros conseguem junto ao Governador Amazonino Mendes para a cidade de Parintins não apenas para o período da festa”, ressaltou Clerton.

Também foram elencados trabalhos em obras pelo secretário de estado de infraestrutura Oswaldo Said. Os secretários Mateus Assayag, chefe de gabinete Josimar Marinho e o administrador do aeroporto Jean Jorge acompanharam a agenda.

Marcio Costa/SEMSA