União e Garra da juventude do São Cristóvão são destaques do Parintinzão

Com duas vitórias em dois jogos, a equipe do São Cristóvão é uma das surpresas da primeira fase do Campeonato Parintinense de Futebol. Os 100% de aproveitamento na competição se deve “a entrega e garra dos jogadores dentro de campo”, disse o artilheiro do time Yann Britto.

Na primeira rodada o ‘time do Javali’ venceu o Estrela do Norte e na noite desta terça-feira, 10, derrotou o Santa Luzia, ambos pelo placar de 1 a 0. “Temos uma equipe jovem que vem e unida que vem demonstrando vontade e garra dentro de campo. Apesar da dificuldade de entrosamento em campo devido a falta de treinamentos em conjunto por termos quatros jogadores que vem do Mocambo reforçar a equipe, estamos aproveitando as oportunidades de gols e saindo com a vitória que é o mais importante”, destacou o treinador da equipe, Carlinhos.

No outro jogo da noite (terça-feira) o Corinthians com gols de Raymiller, Joenilson (2x), Arnaldo (2x) e Neudson, venceu o Botafogo pelo placar de 6 a 4. A terceira rodada prossegue nesta quinta-feira, 12, com os confrontos entre: Amazonas x Santos e Nacional versos São Vicente.

Kedson Silva/JI