Um professor parintinense para o mundo reverenciar

Valter Pereira de Menezes, parintinense, Licenciado em Ciências pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduado em Metodologia do Ensino de Biologia, pela UNIASSELVI, casado com a Sra. Francisca Maria de Souza Siqueira, completou 47 anos neste dia 21 de outubro, e um professor de renome internacional, que conquistou a classificação entre os 50 melhores professores do Mundo do prêmio Global Teacher Prize organizado pela Fundação Varkey de Dubai.

Sobre a autoria do Projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá, o premiado professor diz: “Ninguém consegue fazer qualquer projeto sozinho. O Projeto Água para os Curumins foi um projeto identificado para instalar filtros Bio Ativo de areia pela ONG Asas de Socorro em Várias partes do Brasil inclusive na Região Norte como no Pará e no Amazonas. No Tracajá o projeto foi ampliado como Água Limpa para os Curumins do Tracajá onde incluía no Projeto as Fossas Secas. Sou professor de Ciências a 22 anos na Escola Municipal “Luiz Gonzaga”. Antes que essa ONG chamada ASAS de SOCORRO chegasse junto com a Igreja Batista de Parintins já tínhamos uma preocupação com a questão de melhorias Sanitárias, pois o insulto de diarreia na região era muito grande. Quando um aluno me questionava dentro da sala de aula sobre o porquê da diarreia no período da enchente e da vazante e como professor de ciências eu tinha que dá uma resposta para o aluno. Foi que observei que realmente o questionamento do aluno tinha fundamento. Primeiramente as crianças que moravam no beiradão do rio sofriam com esse problema, porque não tinha água tratada e os que tinham água encanada sofriam do mesmo jeito. Para os que moravam no leito do rio tinha uma desculpa porque a água não era filtrada e os que tinha água tratada sofriam com o problema que não tinham o tratamento sanitário. Como toda realidade amazônica o povo ribeirinho e dos centros periféricos usam muito a privada (buraco cavado no chão) para fazer as necessidades fisiológicas. Com isso as moscas iam nessas privadas sem tratamento e pousava nos alimentos das crianças causando assim a verminose e provocando a diarreia. Com esses dados levantados comecei a buscar uma solução para o problema. A princípio pensamos somente em dar uma solução para o povo que vivia no centro urbano da comunidade conseguindo melhorias sanitárias a exemplo da Comunidade de Terra Preta do Mamurú em que o Prefeito Bi Garcia na sua primeira gestão instalou na Comunidade. Sobre os filtros não tínhamos pensado que seria para as famílias fora do centro urbano. Com esse pensamento de conseguir fossas foi que em 2013 chegava em nossa Comunidade a ONG Asas de Socorro apresentado pela 1º Igreja Batista de Parintins. Em uma manhã pousava no Rio Tracajá um avião Mono-motor dessa ONG trazendo 02 pessoas da referida organização que vinha com a missão de fazer um relatório da localidade para que a mesma pudesse atuar com suas ações sociais que já fazia em várias partes do Brasil de difícil acesso. Na comitiva vinha a sra. Eunice Bueno superintendente de Projetos Sociais do Asas de Socorro e a Enfermeira Esther que atuava na Base em Santarém do Asas de Socorro acompanhado do Pastor Abimael, quem recebeu essa equipe no Tracajá dando a abertura para entrar na comunidade foi eu que inclusive nesse ano eu pertencia a direção da Comunidade. Era a primeira vez que uma organização Evangélica entrava na comunidade. Foi a partir desse levantamento que citamos os anseios ambientais de preservação primeiramente da saúde e do meio ambiente de onde consumíamos a água para o dia a dia. Nessa conversa relatei a Sra. Eunice sobre a ideia de conseguir fossas secas para resolver tal problema que hora a comunidade enfrentava. Até então a ideia das fossas era minha, na conversa também comentava sobre as famílias que moravam fora do centro da comunidade. Com o diálogo aberto dona Eunice relatou que o Asas de Socorro tinha uns filtros para instalar na região que já vinha fazendo em várias partes Ribeirinhas através da Operação Amazon. Na conversa ela citou que se fosse o caso poderia instalar os filtros Bio Ativo de areia nas famílias do Tracajá. Aceitamos e foi instalado 480 filtros na região do Rio tracajá. Sobre as fossas ela se comprometeu que corria atrás de parceiros que financiasse as fossas. Com isso a partir dos alunos criamos um Comitê da água e uma equipe de alunos coordenado por mim denominamos de AGENTES DA ÁGUA que correria atrás de informações para se montar o projeto. E todo esse trabalho foi coordenado por esse professor. Com os dados em mãos dona Eunice montou o projeto e apresentou a outra ONG chamada TEARFUND que financiou uma parte do Projeto tendo colaboração também da Igreja Batista e do Próprio Asas de Socorro. Toda execução do Projeto foi coordenada por mim. Começou a construção das fossas que foi um grande sucesso. Construímos 20 fossas das 70 do Projeto. Fizemos uma avaliação e foi aí que juntos com o Asas de Socorro detectamos que teríamos outro problema daqui a 10 anos, ou seja, teríamos 70 fossas cheias aqui no Tracajá, quem esgotaria e para onde jogaríamos os dejetos dessa fossa. Foi aí que em 2014 em agosto de 2014 participei de um Seminário em Anápolis Goiás denominado de Amazônia Cidadã Organizado pela Universidade UniEvangeliaca parceira do Asas de Socorro e nesse Seminário a Sra. Eunice já tinha convidado um Biólogo chamado Marcelo que já aplicava o projeto da Fossa de Bananeira em uma localidade do Brasil. Na conversa com a dona Eunice ficou acertado que o mesmo viria no Tracajá como veio trazido pelos Asas de Socorro para explicar aos Comunitários sobre a construção das fossas de Bananeira. Os comunitários aceitaram e hoje é um sucesso. Então o projeto foi uma construção de ideias de várias pessoas não unicamente só do Asas de Socorro e nem do Valter e sim todos os comunitários e parceiros. Com essa ação de construção dessas fossas utilizei como prática pedagógicas alternativas para se ter água limpa sem agredir o lençol freático. Utilizei a pratica pedagógica do ESPAÇO NÃO FORMAL para se trabalhar Ciências. Até hoje trabalhamos essa ideia. Não a construção em si, mas mostrando para os alunos que é possível fazer diferente com uma simples ideia. A fossa biológica ou fossa de bananeira não foi criada no Tracajá e sim trazida. Agora somos a 1ª Comunidade ecológica do Amazonas a trabalhar o dejeto humano. Então o Projeto é de todos nós do Rio Tracajá. Me considero sim um dos autores do Projeto, porque só surgiu a parti da minha ideia sim e afirmo com toda convicção de educador que sou.

JI – Quais os projetos que o senhor criou na comunidade que qualificaram a ser hoje um professor reconhecido mundialmente?

R: – Urbanização da Comunidade em lotes; Instalação hidráulica nas casas com o apoio do prefeito Bi Garcia; Projeto Lixo Zero na Comunidade construindo lixeiros públicos; Práticas Alternativas para se ter água limpa no Tracajá. Água Limpa para os Curumins do Tracajá.

JI – Quais prêmios o senhor já conquistou?

R: Em 2015 participei da 18º Edição do Prêmio Educador Nota 10 organizado pela Fundação Victor Civita sendo o primeiro Professor Amazonense a ganhar esse prêmio. Em 2016 fui classificado entre os 50 melhores professores do Mundo do prêmio Global Teacher Prize organizado pela Fundação Varkey de Dubai, onde participe do dia 15 a 22 de março de 2017 em Dubai do Seminário entre os 150 melhores professores do mundo. Hoje sou um dos embaixadores dessa fundação no Brasil. Com essa classificação foi designado pela Fundação varkey a ser membro da Cúpula de Mudanças Climáticas do Planeta da Fundação Varkey; Em 08 de maio de 2017fuii condecorado com uma placa de reconhecimento pelo MEC em SP por ser classificado entre os 50 melhores do mundo.

JI – Quantas palestras o senhor já proferiu em quais instituições?

R: Já fomos convidados a falar em várias instituições aqui em Parintins, no Brasil e fora do Brasil. Em Parintins: IFAM-Instituto Federal do Amazonas. SESI – Escola Pe. Francisco Lupino.Escola Estadual Suzana de Jesus Azêdo. No Brasil: No Instituto Federal de Boituva São Paulo. No PEA-UNESCO Nacional. No Encontro Nacional das Escolas brasileiras associadas a UNESCO em Foz do Iguaçu. Fora do Brasil: No Panamá no encontro dos Embaixadores Latino Americanos da Fundação Varkey.

JI – Qual é a sua maior ambição enquanto educador?

R: A minha maior ambição enquanto Educador e formar gente. Gente capaz de vencer na vida como eu venci enfrentado todas as dificuldades e uma delas a FOME. Filho de um pescador Analfabeto e de uma agricultora analfabeta que me deram a Educação que tenho hoje. Sempre acreditei e acredito que só seremos cidadãos do bem se for pela educação. Salvar gente com o meu trabalho é a minha maior ambição.

JI – Quais escolas o senhor já lecionou ou teve algum cargo de direção?

R: Durante os 22 anos de Magistério já exerci por 09 anos a Gestão da Escola Municipal Luiz Gonzaga no Tracajá desde o ano de 2000 a 2009 e por 03 anos coordenei pedagogicamente 10 escolas do Polo Tracajá de 2010 a 2012. Como professor celetista trabalhei como professor do Ensino Modular e Ensino Médio Mediado por tecnologia da SEDUC anexos da Escola Estadual Dep. Gláucio Gonçalves no Modular e na Escola Escola Estadual Senador Álvaro Maia no Tecnológico, do ano de 2004 a 2015.

JI – Que mensagem o senhor deixa aos seus alunos, a sua escola e a comunidade?

R: A mensagem que deixo é simplesmente ACREDITAR, LUTAR E CONFIAR. Temos que acreditar em nossos potenciais que temos, porque a vida é uma constante luta e não confiarmos em nós mesmos, nunca chegaremos onde queremos chegar por que LONGE É O LUGAR QUE NÃO EXISTE.

