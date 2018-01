Ufam vai contratar 126 professores com salários até R$ 9.5 mil

Do total, 81 vagas estão disponíveis em um concurso para efetivos e 45 em Processo Seletivo para contratação de professores substitutos (Foto: Arquivo/AC)

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2) traz a publicação dos editais para a contratação de 126 professores na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Do total, 81 vagas estão disponíveis em um Concurso Público para a carreira de magistério superior e 45 em Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos.

No concurso, os salários variam entre R$ 3.121,76 e R$ 9.585,67, dependendo da titulação do candidato e do regime de contratação. Além do Auxílio Alimentação no valor de R$ 458,00. Já os professores substitutos podem ganhar entre R$ 2. 236, 29 e R$ 5.742, 14.

As vagas são para unidades acadêmicas da capital e do Interior do Estado. Entre as áreas de formação aparecem Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Jornalismo, Química, Matemática, Física, Pedagogia, Educação, Engenharias, Contabilidade, Ciências Sociais, Biologia, Administração e Direito.

Concurso

O Concurso para a carreira de magistério será realizado em três etapas: Prova Escrita (de caráter eliminatório e classificatório), Prova Didática (eliminatória e classificatória) e Prova de Títulos (classificatória).

As inscrições podem ser feitas na unidade acadêmica que oferece a vaga pretendida pelo candidato a partir de hoje (2) até o próximo dia 31, no horário de 9h às 11h e 14h às 17h. Também serão aceitas inscrições via SEDEX desde que o pagamento da taxa de inscrição e a data da postagem tenham sido comprovadamente efetuados até o dia 31.

O valor das inscrições varia de acordo com a titulação exigida para a vaga. Para os cargos que exigem graduação e/ou especialização e residência o valor é de R$ 90. Na exigência de mestrado o valor sobe para R$ 130 e doutorado R$ 180.

As informações sobre a documentação exigida para a inscrição e o edital completo podem ser acessados no DOU de hoje, disponível entre as páginas 35 e 40, da seção 3. (Clique e acesse o edital).

Professores substitutos

O período de inscrição na seleção para professores substitutos é menor do que o do concurso. As inscrições começam hoje e terminam no próximo dia 19, seguindo especificações de horário e locais do concurso. O valor das inscrições também varia de acordo com a titulação exigida para a vaga.

A seleção vai ter duas fases: Prova Didática (de caráter eliminatório e classificatório) e Prova de Títulos (meramente classificatória).

