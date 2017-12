Ufam divulga gabaritos preliminares das provas do PSC 2017

825 vagas estão distribuídas nos cinco campi situados em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins (foto: Divilgação)

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) disponibilizou às 19h deste domingo (3) os gabaritos preliminares das provas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2017, no site da Comissão Permanente de Concursos da Ufam. Neste ano, foram 57 mil candidatos inscritos nas três fases do PSC em 60 municípios do Amazonas.

Gabarito PSC 2017 1ª Etapa

Gabarito PSC 2017 2ª Etapa

Gabarito PSC 2017 3ª Etapa

A previsão da divulgação do resultado final da terceira etapa é a partir do dia 5 de janeiro de 2018. As provas da terceira etapa começaram às 8h10 e foram até 13h10. Para a primeira e segunda etapa, o exame iniciou às 8h10 e foi até 12h10.

Ao todo, são oferecidas 2.720 vagas nos cursos de graduação da Ufam para o ano letivo 2018, a serem preenchidas pelos candidatos aprovados na terceira etapa. Destas, 1.895 estão disponíveis no campus de Manaus e as 825 restantes estão distribuídas nos cinco campi situados em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

acrítica.com