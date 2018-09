UFAM COMUNICA MORTE DE PROFESSOR DE COMUNICAÇÃO DO CAMPUS PARINTINS

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) comunicou com pesar o falecimento do professor Iury Carlos Bueno, vice-coordenador do curso de Comunicação Social-Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez), onde atuava nas áreas de fotografia e arte. A morte ocorreu em Parintins, na noite desta terça-feira, 18 de setembro.

O professor era doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O corpo será velado nas dependências da Funerária Bentes, localizada na Rua Governador Leopoldo Neves, 571, Centro, em Parintins. A direção do Icsez informa ainda que as atividades acadêmicas do Instituto estão suspensas no dia de hoje, 19 de setembro, e as atividades administrativas de atendimento ao público funcionaram até 12h. A Ufam se solidarizou com a família e os amigos do professor neste momento de luto.

Foto: Reprodução Facebook