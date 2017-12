Turismo em terras indígenas do Amazonas é debatido durante encontro em Manaus

Representantes de organizações indígenas e do Ministério do Turismo buscam formar rede de parceiros para contribuir com o turismo indígena (Foto: Euzivaldo Queiroz)

Representantes de organizações indígenas e do Ministério do Turismo deram início manhã desta quinta-feira (30), em Manaus, do 1º Diálogo sobre Turismo em Terras e Comunidades Indígenas no Amazonas, evento que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, na av. Constantino Nery.

O encontro tem como objetivo apresentar as iniciativas turísticas que já estão sendo desenvolvidas por indígenas no Estado, além de formar uma rede de parceiros que possam contribuir com as atividades em curso e, também, ampliar as ações desenvolvidas.

O coordenador geral de mapeamento e gestão territorial do Ministério do Turismo, Leonardo Riul, destacou a importância do evento. “É importante entender o que já está sendo desenvolvido nas comunidades do Amazonas e pensar em formar o turista para sentir vontade de voltar outras vezes para que os povos indígenas tenham uma nova forma de renda”, disse Leonardo.

O evento está sendo promovido pela Fundação Estadual do Índio (FEI) em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Também participam representantes da Fundação Nacional Índio (Funai) de Brasília e representantes de faculdades de Turismo do Amazonas, incluindo a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Álik Menezes/acrítica.com