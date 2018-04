Tucumã ajuda a baixar o colesterol e combater a diabetes

Uma das frutas mais populares do Amazonas, o tucumã, vem sendo utilizado para ajudar a prevenir e a tratar a diabetes, pois ela é rica em ômega-3, gordura que diminui a inflamação e o colesterol alto, ajudando também no controle do nível de açúcar no sangue.

Além do ômega-3, o tucumã também é rico nas vitaminas A, B1 e C, tendo um alto poder antioxidante que é responsável por prevenir o envelhecimento precoce e fortalecer o sistema imunológico. Essa fruta pode ser consumida in natura ou na forma de polpa ou suco, sendo muito utilizada na região norte do Brasil.

Os principais benefícios do tucumã para a saúde são:

Fortalecer o sistema imunológico; Combater a acne; Melhorar a circulação sanguínea; Prevenir a disfunção erétil; Combater infecções por bactérias e fungos; Prevenir câncer e doenças cardiovasculares; Diminuir o colesterol; Combater o envelhecimento precoce.

Além desses benefícios, o tucumã também é usado como ingrediente de produtos de beleza como cremes hidratantes, loções corporais e máscaras para hidratar os cabelos.

Informação nutricional.

O tucumã pode ser encontrado in natura, como polpa congelada ou na forma de um suco chamado de vinho de tucumã, além de também poder ser usado em receitas como bolos e risotos.

Outra fruta da Amazônia que também é rica em ômega-3 é o açaí, funcionando como um anti-inflamatório natural para o organismo.

Marcus Pessoa

noamazonaseassim.com.br