Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Já começou a votação para a escolha do Melhor Enredo do Carnaval de Parintins.

Veja o regulamento:

1 – Poderão concorrer todos os sambas ou marchinhas que tocarem na programação da radio clube de Parintins;

2 – Os votos serão com os cupons distribuídos nos exemplares do O JORNAL DA ILHA a serem entregues na portaria da radio Clube durante o programa das 13 às 15h, ou pelos números de telefones anunciados no programa PARINTINS EM REVISTA, constando nome, bairro e telefone para contato;

3 – Inicio da promoção: 01/02 – Termino: 08/02 – RESULTADO FINAL: 09/02 com entrega das premiações.

4 – O troféu destaque JI – Carnailha 2018, destina-se ao COMPOSITOR da obra, e ao bloco campeão compete 1 caixa de cerveja, mais 2 caixas a serem sorteadas entre os votantes.

(Redação JI)