Triatleta amazonense intensifica treinos mirando nas competições internacionais

Rainer começou no triathlon a 11 meses, e já se destaca a nível nacional. Agora, ele mira nas competições internacionais. (Fotos: Winnetou Almeida/A crítica)

O amazonense Rainer Lopes, 16, iniciou no triathlon há onze meses, e está crescendo e aparecendo no cenário nacional da modalidade. No último final de semana, ele conquistou o primeiro lugar na sua categoria no Triathlon Internacional de Santos, ficou muito feliz com seu desempenho, mas a competição foi só um aperitivo do ano cheio de provas nacionais e internacionais que o mais novo representante do alto rendimento do Amazonas terá pela frente. A primeira será no próximo final de semana: o Sul-Americano de triathlon, no Uruguai.

Rainer iniciou no esporte através do incentivo de seu pai, Frank Ney, que também é triatleta. Para não perder tempo, sua família tem investido todas as suas energias para o garoto evoluir no esporte. Agora Rainer está treinando com um técnico alemão, Marcel Nilber, e a convite do famoso triatleta, Juraci Moreira, foi passar uma temporada em Curitiba com uma equipe de alto nível.

“Meu preparo está sendo muito bom, estou sendo acompanhado de perto, corrigindo e aperfeiçoando as três modalidades (natação, ciclismo e corrida). Passo o dia em treinamentos, eles começam às 5h da manhã e terminam às 17h, com pausas somente para me alimentar. Quero chegar o melhor possível nas provas, trazer bons resultados para o Brasil e para o nosso estado”, ressalta.

Treinamento

Rainer está buscando apoio de diversos profissionais do triathlon para conseguir competir em nível profissional, e disse que ser de Manaus, ter um técnico alemão e, ao mesmo tempo, treinar no Sul do Brasil, não é problema.

“Meu técnico continua me acompanhando, mas eu estou em Curitiba passando por um período de treinamento, e estou bastante concentrado, focando bastante para conseguir o máximo de experiência e perfeição possível”, destaca ele, que está há 40 dias treinando longe de casa, e não tem previsão para retornar agora.

“Eu fui convidado para morar aqui, e gostei bastante daqui também, o clima ajuda bastante nos treinos, o clima frio vai me ajudar a me adaptar mais facilmente quando for competir fora, então, sem previsão de volta”, anuncia o jovem triatleta.

Calendário cheio

Logo depois da competição internacional em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 10 e 11 de março, Rainer parte para Salvador (BA) e, em seguida, Fortaleza (CE), onde vai participar das Copas Continentais de Sprint Triathlon. “Agora estou focando nas provas mais importantes, aquelas que me dão pontos para entrar no ranking Brasileiro. Meu objetivo é me classificar para os Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires”, explica.

Rainer também quer estar presente em todas as competições do calendário da Confederação Brasileira de Triathlon (Cbtri). “São 14 no total, então, esse ano promete!”.

Jéssica Santos/acrítica.com