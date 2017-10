Touros exaltam origem dos bumbás no Festival de Barreirinha

A história da origem dos touros preto e branco e de seus fundadores foram os destaques das apresentações dos bumbás na 30ª edição do Festival Folclórico de Barreirinha, realizado na noite deste sábado, 15, no Tourodromo.

Com o tema ‘Herança’, o boi-bumbá Touro Branco abriu a disputa em 2017, com a celebração folclórica “Culturalidade Barreirinhense”, falando da origem do bumbá e de seu fundador Benedito Carneiro conhecido “Binica”, tendo como destaque em sua alegoria a aparição da sinhazinha da fazenda, do Touro Branco, seguido da porta-estandarte.

Um dos momentos emocionantes e marcantes da apresentação vermelha e branca se deu com o cantar da toada letra e música “Barca Nova” com a participação de marujos do Distrito e freguesia do Andirá, através das suas ladainhas a seu padroeiro São Benedito, ao som de seus instrumentos rústicos e com seu levantador de toadas exaltando a imagem do Santo.

A rainha do folclore surgiu da Figura Típica Regional “Artesão Barreirinha”. Em seguida, apareceu a cunhã-poranga representando a garra, mistério e o espírito guerreiro da índia Sateré Mawe, finalizando a sua apresentação, o bumbá apresentou o ritual indígena Tucandeira, trazendo o pajé, que em sua performance na arena se transformou-se em um javali.

Touro Preto

Depois de uma apresentacão emocionante e empolgante. O Touro Preto, favorito ao título 2017, entrou na arena explorando o tema “Raízes”, contando a história de seu ex-amo do boi e fundador Paulo dos Santos Beltrão dentro da celebração folclórica que surgiu a sinhazinha da fazenda, juntamente com o amo do boi. Para completar o folgueto popular, o boi bumbá Touro Preto surgiu das alturas empolgando os torcedores e o público presente.

Também do alto, veio a rainha do folclore e a porta-estandarte. Um show a parte foi a apresentação das tribos indígenas que culminou com a cunhã-poranga aparecendo na arena em cima de uma grande águia.

O ritual da Tucandeira foi um dos momentos fortes da apresentação do touro azul e Branco com o pajé surgindo sob uma formiga gigante.

Em sua apoteose, o boi bumbá Touro Preto terminou na galera, levando as lágrimas o apresentador Marcos Felipe. “Foi um momento de muita emoção em cima de uma grande apresentação que fizemos. Sou filho desta terra e sei o quanto esse festival é importante pra gente”, disse o apresentador sobre as lágrimas.

O presidente do bumbá, João Paulo Beltrão agradece o apoio do prefeito Glenio Seixas e salientou que “estamos resgatando o nosso festival e essa noite foi maravilhosa para os dois touros e para o povo barreirinhense. Mostramos que precisamos somente de cada vez mais apoio para que essa festa cresça cada vez mais”.

Kedson Silva/JI