Torcidas do Garantido fazem festa neste sábado (24) para dar início à temporada 2018

A cunhã-poranga Isabelle Nogueira. Foto: Divulgação

O Comando Garantido, torcida oficial do boi da Baixa do São José, realiza neste sábado (24) a festa do “Dabacuri, o encontro de todas as tribos”. O objetivo é reunir as torcidas organizadas do Garantido para uma grande confraternização que marcará o início da temporada de 2018 em Manaus. A festa começa às 21h e será na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, localizada no bairro de mesmo nome, na Zona Sul de Manaus.

A noite vai ser marcada por um grande ritual com a presença da cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, e do apresentador Israel Paulain. A Batucada Encarnada dará o tom e o ritmo da festa que também terá Fábio Casagrande, Rycardo Lira, Felipe Júnior, Neto Ribeiro e Alex Correia.

Este é o terceiro ano do Dabacuri. A previsão é de que estejam presentes, além do Comando Garantido, as torcidas Garantido Show, Mancha Vermelha, Torcedor Garantido, Nação Garantido, Amigos Encarnados, Célula Encarnada Unida (CEU), Eternamente Um Show, Grupo Agatha e Levantadores de Toadas.

Ingressos serão vendidos na hora a R$ 15. Informações sobre reservas e venda de camarotes podem ser obtidas pelos fones 99218-6606 ou 98167-1500 (WhatsApp).

acrítica.com