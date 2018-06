Torcidas do Caprichoso e Garantido estão na expectativa por brindes do jornal A Crítica

O CD com as toadas dos bois Caprichoso e Garantido é o primeiro brinde que A Crítica vai premiar seus leitores, a partir de domingo, dia 17 / Foto: Divulgação.

A chegada dos brindes alusivos ao Festival Folclórico de Parintins já começa a provocar frisson nos torcedores das duas associações folclóricas mesmo antes do dia 17. A expectativa maior é para o CD de toadas que virá no próximo domingo em A Crítica.

“Essa promoção do Jornal A Crítica já está virando tradição e as duas nações agradecem e esperam ansiosas o dia em que o material será comercializado. Eu, como Caprichoso que sou, não perco todos os anos. Copo, álbum de figurinhas, pôster, caderno especial, mas um dos brindes que mais gosto é o CD, é claro que esse ano só vou ouvir a metade dele (risos), pois não faço questão de ouvir as do contrário”, afirmou o mercadólogo Wallace Almeida, contando as horas para a chegada do domingo 17 . Ele destacou as toadas que mais gostou no CD oficial do Caprichoso neste ano.

“Dentre as toadas do meu boi eu prefiro a ‘Boi de Negro’, pois ela vai fundo em nossas raízes, tendo um grande apelo ao respeito às tradições religiosas de um povo que ajudou a colonizar, trabalhou e trabalha muito para o desenvolvimento do nosso país”, comentou o torcedor azul, de 40 anos de idade e 27 deles indo prestigiar o Festival. Neste ano ele embarca dia 27 rumo à Ilha Tupinambarana.

Torcedor do Caprichoso, Wallace aguarda ansioso pelo CD e pela viagem a Parintins / Divulgação

“Tenho certeza que o Caprichoso vem preparado para o bicampeonato. Está bem embasado pra se apresentar nas três noites. Em relação ao evento em geral, tenho certeza que o Festival vai ser um sucesso, independentemente de Copa do Mundo ou crise, o Festival é sempre soberano”, analisa o mercadólogo azul e branco.

Pelo lado vermelho, o psicólogo Adan Silva, 28, disse não ser colecionador, mas que vai comprar o jornal A Crítica do próximo domingo para ser premiado com o brinde do CD das toadas de Caprichoso e Garantido.

Entre suas toadas preferidas do “Boi do Povão”, Adan conta que gosta do trabalho de compositores tradicionais do Garantido como Paulinho Du Sagrado e Tadeu Garcia. Por coincidência, as composições que ele destaca neste ano são “Consciência Negra” e “14ª Evolução”, respectivamente dos dois artistas.

Adan, que é torcedor do Garantido, até elencou as toadas preferidas dele neste ano / Foto: Divulgação

“Gosto da ‘Consciência Negra’, do Paulinho Du Sagrado, que fala do sincretismo religioso e da miscigenação, e ‘14 Evolução”, do Tadeu Garcia, que são dois poetas consagrados do Boi Garantido”, comentou o psicólogo.

Ele também frisa que “As Cores da Fé”, de Enéas Dias, Marcos Moura e João Kenedé, é outra toada que “pegou no gosto” do torcedor vermelho e branco. Adan Silva fez parte do Comando Garantido, a torcida oficial do Boi da Baixa do São José mas que, atualmente, se desligou por conta dos compromissos profissionais. Ele embarca no próximo dia 20 no barco “Obidense 2”, e só volta a Manaus no dia 3, após a apuração do Festival Folclórico do qual ele espera que o Garantido seja o vencedor. “Vou a mais de 10 anos religiosamente ao Festival Folclórico de Parintins”, ressalta o psicólogo.

A expectativa é altamente positiva. “As expectativas são as melhores possíveis. Ano passado tivemos uma derrota, mas desta vez o Boi Garantido fez a lição de casa e a partir daí vamos fazer um Festival para sermos campeões”, conta Adan Silva.

Programação

No dia 19, quem comprar o jornal vai receber gratuitamente um copo com as cores do Boi Garantido e, no dia 21, outro nas cores do Caprichoso. Em ambos os produtos uma tarja com detalhe em verde e amarelo, na base do brinde, reforçará o momento da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo na Rússia.

Essa é para os colecionadores de plantão: de 18 a 23 deste mês A crítica vem com pôsteres encartados de alguns dos itens preferidos de cada associação folclórica, como por exemplo os pajés André Nascimento, do Vermelho, e Neto Simões, do boi Azul.

E as ações não param por aí. Mantendo a tradição, de 25 deste mês até 2 de julho será publicado em A Crítica o Caderno Especial Parintins 2018, com tudo (eu disse tudo) sobre a festa dos bois Garantido e Caprichoso no antes, durante e depois do Festival da Ilha Tupinambarana.

Paulo André Nunes/acrítica.com