Tony Medeiros verifica demandas e define reunião com moradores do residencial Vila Cristina

No encontro sera discutida a infraestrutura do conjunto (foto: Janderson Serrão)

Iluminação pública, fornecimento de água, sistema de tratamento de esgoto e infraestrutura foram os assuntos tratados pelo prefeito em exercício Tony Medeiros com um grupo de moradores do residencial Vila Cristina, na comunidade Macurany nesta sexta-feira, 27 de outubro.

Juntamente com o secretário de Obras, Mateus Assayag, e o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Nelson Campos, Tony definiu para a próxima semana uma reunião com todos os moradores sobre as melhorias a serem realizadas.

SECOM