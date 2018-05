Tony Medeiros reafirma parceria com o projeto Hortas Urbanas

No lançamento do projeto Horta Urbana Comunitária Amazônica (HUCA), nesta sexta-feira, (04), na agência do Banco da Amazônia (BASA), em Parintins, o vice-prefeito Tony Medeiros reafirmou a parceria da Prefeitura Municipal e o compromisso de apoiar e incentivar as famílias da área urbana do município com a prática da produção de alimentos saudáveis em seus quintais, gerando renda e melhorando a qualidade de vida.

O projeto aprovado no edital de patrocínio do BASA é uma iniciativa da Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS), coordenada por Isabel Porto, com a parceria de universidades, técnicos, Câmara Municipal e Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento.

Tony Medeiros ressaltou o projeto que tem iniciativa popular e que precisa ser apoiado para gerar emprego, renda, dignidade e mudar os hábitos alimentares da população. “É fundamental a mudança de hábitos alimentares da população e nós estamos com a meta de ampliar o projeto, inclusive renovando as hortas escolares”, anunciou. Várias escolas municipais já trabalham com hortas em sua estrutura, porém é necessário ampliar o incentivo para que elas sejam renovadas, contribuindo para a produção de alimentos saudáveis.

O produtor Lauro Barros, que trabalha com seis balcões de hortaliças no quintal de sua casa no bairro da União, está entre as 15 famílias contempladas. Ele se encheu de esperanças porque vai melhorar a estrutura de seu empreendimento. “Vou poder ajudar mais a família e espero que o projeto incentive outras famílias. Se as pessoas se interessassem em plantar, em ter uma horta em casa, nós não estávamos nessa situação de comprar tudo de fora”, disse o agricultor.

O gerente do BASA, Onielson Nascimento Martins informou que é a primeira vez que Parintins vence o edital de patrocínio da instituição bancária com um projeto voltado para produção de alimentos saudáveis e orgânicos. Ele lembrou que a maioria das hortaliças consumidas pela população vem de outros estados e por essa razão o BASA viu com bons olhos o projeto que pode mudar essa realidade.

A coordenadora Isabel Porto agradeceu os parceiros, BASA, Câmara Municipal e Prefeitura/SEMPA e anunciou para hoje o início das atividades com visitas aos quintais das famílias contempladas.

Peta Cid/SEMPA