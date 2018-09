Tony Medeiros, Pauderney Avelino e Bi Garcia fazem caminhada histórica em Parintins

Pauderney ressaltou a experiência e o trabalho de Tony Medeiros como fatores para reconduzi-lo a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

A caminhada realizada na tarde de quinta-feira, 20, pelo candidato a deputado estadual Tony Medeiros na rua Geny Bentes, a conhecida rua larga, que se estende pelos bairros Itaúna II e Paulo Corrêa, foi histórica e simbólica por reunir o povo que representa a luta e a vontade de vencer por um pedaço de chão e líderes políticos que estão irmanados com os anseios da população como o prefeito Bi Garcia, o deputado Federal Pauderney Avelino e Tony Medeiros.

Nas ruas, nas casas, nas equinas em motocicletas, bicicletas ou carros a receptividade carinhosa e positiva em prol a Tony Medeiros, o 55777 e a Pauderney Avelino, o 2525, foram de espontaneidade. “Tony volte para a Assembleia para fazer mais por nós”, gritou uma moradora ao ver passar o candidato a deputado estadual.

Para o professor e músico Joilson Batalha, 44, ao participar da caminhada afirmou que foi acompanhar seu candidato por confiar, por conhecer sua história e por ser parintinense. “O Tony tem um grande respeito pelos parintinenses e na assembleia terá pelos amazonenses. Ele é um homem de garra que vai lutar por várias causas e vários segmentos do estado”, afirma.

O ambientalista Neuton Matos veio da comunidade do Aninga, afastada do perímetro urbano da cidade de Parintins, para participar do percurso. “Eu voto no Tony porque ele é o mais preparado. Não tem como não votar num cara desses”, assegura.

O prefeito Bi Garcia discursou aos presentes e exaltou a importância de eleger Pauderney Avelino para deputado Federal e Tony Medeiros deputado estadual. “Precisamos elegê-los para trabalhar em defesa do Amazonas e da zona franca e para que protejam nossas riquezas amazônicas e protejam o povo, não apenas pensando em Parintins, mas em todo o estado”.

Votos para Tony Medeiros

O deputado federal e candidato a reeleição Pauderney Avelino pediu para que o povo parintinense conceda a Tony Medeiros votação histórica por ser um parintinene de origem humilde, trabalhador e que sempre esteve na luta por dias melhores para o povo do baixo Amazonas. “Tenho certeza que o povo lhe dará a maior votação como deputado. Tony, você é um grande amigo desse povo e tenho certeza que será um grande deputado”, assegura Avelino.

Pauderney Avelino é um dos parlamentares que mais tem investido em Parintins com emendas para à saúde, contenção do muro de arrimo, aquisição de equipamentos agrícolas, construção de complexo esportivo e de lazer, construção de Unidades Básicas de Saúde, entre outros. “È uma alegria está participando dessa caminhada calorosa ao lado do prefeito Bi Garcia, o prefeito mais bem avaliado do estado do amazonas e isso se reflete nesta caminhada pelo carinho do povo com ele, e isso é transferido para mim e para o Tony”, conclui.

Carlos Alexandre/Assessoria de imprensa do candidato