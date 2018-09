Tony Medeiros participa de debate da Universidade Federal do Amazonas em Parintins

O encontro é a oportunidade para que os estudantes conheçam os candidatos que disputam vagas para Assembleia Legislativa do Amazonas por Parintins

O Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) realiza nesta quarta-feira, 26, debate entre os candidatos a deputado estadual com domicilio eleitoral em Parintins. O evento será no auditório da instituição universitária ás 19 horas. O candidato a deputado estadual Tony Medeiros (PSD) que concorre o pleito com o número 55777 confirmou presença.

Para ele é um momento de apresentar suas propostas e levar à classe acadêmica sua experiência como parlamentar. “Esse é um momento do processo democrático que nos deixa muito feliz pela oportunidade de levar nossas propostas. Sou formado pela ufam e uma de nossas lutas será ampliar as ofertas que tornam nossa cidade universitária”, destaca Tony Medeiros.

O evento é coordenado pela professora Marinez França e os discentes Arcenildo Souza e Vinícius Melo. De acordo com a organização do debate o objetivo é proporcionar à comunidade estudantil, aproximação e conhecimento dos candidatos que tem Parintins como domicilio eleitoral e principalmente conhecer as posições politicas frente ao cenário que se vive e suas propostas direcionadas ao município.

Evento

O que: debate Político

Quando: quarta-feira

Onde: auditório do ICSEZ

Hora: 19h

Assessoria do candidato