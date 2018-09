Tony Medeiros é celebrado em comunidades de Barreirinha

Tony cumpriu no fim de semana intensa agenda na zona rural e na sede do município de Barreirinha

Tony Medeiros é a representatividade do povo do interior. Na calha do baixo Amazonas o candidato do número 55777 é reconhecido pelo trabalho em defesa das comunidades rurais e na luta pelo avanço dos municípios da região. No sábado, 15/09, ele esteve, ao lado do prefeito Bi Garcia, na caminhada realizada na João Melo, centro comercial da Ilha Tupinambarana. Neste domingo, 16/09, Tony levou suas propostas e a mensagem de ações voltadas para a educação, saúde, segurança e setor primário nas visitas que fez a Barreirinha e nas comunidades; Barreira do Andirá, Freguesia do Andirá, Santa Maria do Lago Preto e Cametá do Ramos.

Seriam visitas nas casas, corpo a corpo, mas os moradores realizaram festa, reuniões e destacaram o apoio a Tony Medeiros como valorização da voz de quem sempre está presente com seus irmãos do interior. Na comunidade Freguesia do Andirá, por exemplo, a senhora Elcivane, 45, lembra que uma das orientações da justiça eleitoral para votar é conhecer o candidato. “Eu voto no Tony porque já o conheço há muito tempo. É humilde, nunca deixa de falar com a gente, ele vem aqui e quando vamos à cidade ele sempre lembra da gente”, conta a moradora.

O professor Agil Alves recebeu Medeiros no dia de seu aniversário e um de seus pedidos na data de sua festividade natalícia é a vitória do 55777. “A vitória do Tony é a vitória de nosso povo. Ele vai ser um ótimo deputado. Ele é o único candidato que mesmo depois das eleições sempre voltou em nossa comunidade”, disse. A agricultora Lucilene Pereira, 59, ressalta que “Tony tem propostas e vai falar por nós do interior. Nossos filhos, nossos netos precisam de um futuro melhor, de alguém que trabalhe pela melhoria da educação, na setor primário que é minha área, para que nossa comunidade possa avançar junto com a vitória de Tony Medeiros”. A coordenadora do grupo de Jovens da freguesia, Floriza Santos, afirma que Tony Medeiros é do interior, portanto, conhece a realidade das comunidades. “Ele é humilde, é caboclo como a gente. E aqui na freguesia votamos nele por sua humildade. Tony é uma pessoa que já provou que olha pela gente”, disse.

Na sede da princesinha do Paraná do Ramos, como Barreirinha é conhecida, Andréa Lucas, 49, também celebrou a estada de Tony Medeiros. “É um candidato que conheço há muitos anos, é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, se preocupa com as pessoas humildes”. As famílias Bezerra e Coelho fizeram questão de declarar apoio ao 55777.

Em Cametá uma grande carreata recepcionou o candidato, no centro social da localidade declarações de apoio e demonstrações espontâneas de carinho e adesão. O Ex-vereador de Barreirinha, Lúcio Kumarú disse que uma das razões de votar em Tony Medeiros é que ele já tem uma identificação com o distrito de Cametá do Ramos. “Nós cametaenses vamos as urnas colocar o 55777 porque é o voto de confiança. O Tony sempre demonstrou que gosta da gente”.

A visita de Tony ao interior de Barreirinha invadiu a noite e encerrou com uma grande reunião de apoio e adesão ao seu nome na localidade Santa Maria do Lago Preto. Na tarde desta segunda-feira, 17/09, Tony Medeiros participa de caminhada na Rua 31 de Março, no Centro da Cidade de Parintins.

