Tony Medeiros destaca avanços do Município em leitura da mensagem anual na Câmara

O prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, esteve na Câmara Municipal de Parintins nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, para fazer a leitura da mensagem anual do executivo do 2º período da 17ª legislatura. Na solenidade, Medeiros esteve representando o prefeito Bi Garcia.

A solenidade que marcou a abertura dos trabalhos na Câmara no ano de 2018 foi acompanhada por vereadores, secretários municipais, representantes de entidades governamentais e população em geral.

Durante a leitura da mensagem, Tony Medeiros destacou todo o trabalho executado por ele e o prefeito Bi Garcia ao longo de 2017. O prefeito em exercício evidenciou as principais ações e obras executadas na saúde, educação, assistência social, infraestrutura, pecuária, agricultura, produção, cultura, turismo, dentre outros setores.

Em sua fala, Medeiros enfatizou que o governo municipal está pautado no princípio do trabalho participativo, com a contribuição ativa da população e entidades na tomada de decisão para a realização de obras e atividades do Município. “Buscamos administrar dessa forma, tomando conhecimento do que cada comunidade apresenta como necessidade. No nosso governo, as obras e ações são feitas em comum acordo, considerando o que o povo precisa e reconhece como prioridades”, salientou.

Ainda em seu discurso, o prefeito em exercício destacou que o ano de 2017 foi direcionado a reconstruir o ambiente físico de Parintins, reestabelecendo serviços essenciais para a população e revitalizando espaços públicos que ficaram abandonados durante quatro anos. “Sentimos a alegria de juntos proporcionarmos a volta dos serviços e espaços oferecidos, bem como o reconhecimento de cada cidadão deste município”, enfatizou Tony Medeiros, fazendo referência ao trabalho de união e parceria com o prefeito Bi Garcia e todos os setores da municipalidade.

Além de elencar as principais ações do Município no ano de 2017, o prefeito em exercício também projetou metas para o ano de 2018. Dentre as principais estão o fortalecimento do sistema de ensino municipal, regionalização da saúde do Baixo Amazonas, implementação de agroindústrias de beneficiamento de frutas regionais na cidade, recuperação do muro de arrimo na orla, reforma e ampliação do mercado municipal, construção de novas escolas municipais e recapeamento asfáltico.

