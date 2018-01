Tony Medeiros cumpre agenda de visitas em comunidades rurais que receberão melhorias

Agrovila do Caburi e mais duas comunidades da região do Mocambo devem receber melhorias nos próximos 40 dias por parte da Prefeitura de Parintins.

Na sexta-feira, 05 de janeiro, o vice-prefeito Tony Medeiros, o secretário de obras Mateus Assayag e os vereador Renei Serrão e Afonso Caburi esteviveram nas localidades fazendo um levantamento das demandas de cada região.

No Caburi, o vice-prefeito acompanhou a medição para a construção de uma rampa de acesso no porto da agrovila, pagamento dos trabalhadores contratados para a realização do mutirão de limpeza e ouviu as demandas da população.

Nas escolas das comunidades São Pedro e Santo Antônio, na região do Mocambo, a equipe de engenharia da Secretaria de Obras fez o levantamento de informações dos educandários que, segundo Mateus Assayag, receberão reforma completa. Ambas as escolas serão beneficiadas com o projeto do Governo Federal “Água na Escola”. Os serviços devem iniciar no prazo máximo de um mês, gerando emprego e renda, já que a determinação do prefeito Bi Garcia é contratar mão de obra das próprias comunidades.

“Há muito tempo esperávamos por essa reforma e a expectativa é muito grande por parte da comunidade. A gente sabe que o prefeito Bi está nessa luta pra ajudar todas as comunidades e a gente espera que a reforma aconteça para que as crianças tenham um aprendizado melhor”, afirmou o presidente da comunidade Santo Antônio do Mocambo, Vandenei Soares Gomes.

Na Agrovila do Mocambo, Tony Medeiros e o secretário de Obras finalizaram o pagamento dos trabalhadores contratados para o mutirão de limpeza na comunidade e vistoriaram ainda a obra de melhoria realizada no box policial, promovida pela Prefeitura de Parintins.

“A viagem foi proveitosa e iniciamos 2018 ouvindo a demanda da população da zona rural, além de visitar duas comunidades que receberão melhorias nas escolas”, afirmou Tony Medeiros.

O secretário de Obras confirmou ainda a realização de melhorias na rede de iluminação pública na Agrovila do Mocambo nesta semana.

secom