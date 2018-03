Tony Medeiros anuncia aumento salarial para professores efetivos

Tweet no Twitter

Nesta quinta-feira, 1º de março, o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, juntamente com o secretário de Educação, João Costa, anunciou o aumento salarial para todos os professores efetivos da rede municipal de educação. O anúncio foi acompanhado por vereadores municipais, sindicato dos professores municipais e conselho municipal do Fundeb.

Durante a coletiva, Tony Medeiros destacou o empenho do prefeito Bi Garcia em assegurar, por meio de investimentos e melhorias salariais aos servidores, uma melhor qualidade da educação do município, referência em todo o Estado do Amazonas.

O prefeito em exercício destacou que o aumento salarial aos servidores da educação segue o que rege o Governo Federal. O reajuste será de 6,8% nos vencimentos mensais dos professores efetivos. “Esse aumento se estende ao triênio, titulação e gratificação de localidade. É a Prefeitura fazendo sua parte, através do diálogo com os professores municipais”, complementou.

Tony Medeiros salientou que o reajuste dado aos professores efetivos está acima 4,1% ao índice de inflação nacional e que também será feito o repasse do retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro. “Para complementar, estaremos com uma folha extra, onde nela o professor municipal vai receber um terço das suas férias. Injetaremos mais de R$ 1 milhão na economia de nosso município”, enfatizou o prefeito em exercício.

SECOM