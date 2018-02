Título Rubro Negro arrasta multidão pelas ruas da Ilha

Dezenas de parintinenses em motos, carros, bicicletas e triciclos fizeram um buzinaço pelas ruas do centro da cidade de Parintins. O título da Taça Guanabara foi conquistado nesse domingo, 18, contra a equipe do Boavista.

Os parintinenses acompanharam a decisão em vários cantos da cidade com concentração no Bar dos Bois perto do Bumbódromo de onde saíram ganhando as ruas da Ilha.

Kedson Silva/JI

RESUMÃO

TITULO MERECIDO

O jogo foi equilibrado, especialmente no primeiro tempo. O Boavista valorizou a conquista, ao adotar boa marcação e tentar o ataque. Porém, o Flamengo foi melhor nos comentos decisivos. E, na etapa final, conseguiu fazer com que a maior qualidade fizesse a diferença: 2 a 0, gols de Kadu Fernandes (contra) e Vinicius Junior, no Kleber de Andrade, em Cariacica. (Globo.com)

REDAÇÃO JI