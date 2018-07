Tite confirma retorno de Marcelo à seleção e ressalta poder criativo da Bélgica

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Tite disse que todos os jogadores têm “a mesma importância” (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O técnico da seleção brasileira, Tite, previu nesta quinta-feira (5) “um grande jogo” contra a Bélgica, uma equipe “com um poder criativo muito forte”, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O Brasil, que eliminou o México nas oitavas de final, encara a seleção belga nesta sexta-feira na Kazan Arena por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

“O que eu busco, enquanto ideia, e desafio aos atletas, e me desafio, é manter e crescer. Ficar com a sensação de ter feito o teu máximo. Nos dois últimos jogos, todos os atletas que entraram em campo jogaram bem, isso fortalece a equipe. Mas não dá para medir se é suficiente para vencer porque tem um outro lado com qualidade também”, comentou Tite na entrevista coletiva.

“O poder criativo da Bélgica é muito forte. Vai ser um grande jogo. São duas equipes que primam por um futebol bonito, cada um com suas características”, acrescentou o treinador.

Tite também confirmou o retorno de Marcelo, recuperado do espasmo na coluna que sofreu no jogo contra a Sérvia na primeira fase, e que Fernandinho substituirá Casemiro, suspenso.

“Conversei com o Marcelo e o Filipe Luís. O Marcelo saiu por um problema clínico e não voltou no jogo seguinte por um problema físico. O Filipe Luís jogou muito nos dois jogos, mas por critério retorna o Marcelo”. O técnico da seleção brasileira elogiou a “mentalidade forte” da equipe e pediu que os jogadores entrem em campo “com a cabeça fria”, ou seja, “sem euforia nem medo de perder”.

“Conversei com profissionais por quem eu tinha admiração, um deles foi Carlos Bianchi. Ele disse que uma virtude de grande equipe era ser mentalmente forte e ter equilíbrio. Aquilo ficou marcado”, revelou.

Perguntado sobre Gabriel Jesus e Roberto Firmino, que disputam uma vaga no ataque, Tite disse que todos os jogadores têm “a mesma importância”, mas que não fará mudanças no time titular.

Agência EFE/Rússia