Terceiro Encontro das Pastorinhas acontece neste domingo (7) em Parintins

Serão mais de 400 figurantes cantando e dançando as cantorias das Pastorinhas. Evento ocorre na Praça da Catedral, com entrada gratuita (Foto: Divulgação)

Neste domingo (7) acontece a terceira edição do Encontro das Pastorinhas de Parintins, um evento realizado pela Associação Cultural das Pastorinhas do município e que reúne os nove grupos de Pastorinhas da cidade. O encontro ocorre na Praça da Catedral, em frente à Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, no Centro da cidade, a partir das 20h, com acesso gratuito.

“A apresentação é conjunta. Serão mais de 400 figurantes cantando e dançando as cantorias das Pastorinhas”, comenta Mara Siderval, da Associação Cultural das Pastorinhas de Parintins. O encontro tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Tradição

As Pastorinhas é uma peça teatral, dançada e cantada, sobre a história bíblica do nascimento de Jesus. A tradição é passada de geração a geração, de mãe para filha. Em 2017, as Pastorinhas de Parintins foram reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Amazonas.

“Parintins é a cidade que mais tem grupos de Pastorinhas. Temos participantes de todas as idades, pessoas de 1 a 100 anos que brincam dessa tradição. Ano passado fomos reconhecidas pela importância cultural para o Estado”, afirma Mara. “A atenção da Secretaria de Cultura em apoiar o nosso evento vem coroar o momento, porque valoriza nossa tradição”.

Dia de Reis

Antecedendo o evento, neste sábado (6) haverá a comemoração do Dia de Reis, quando as Pastorinhas saem às ruas da cidade visitando algumas casas em comemoração ao dia dos três Reis Magos. Esse ano, a programação inclui, pela primeira vez, a queima das palhinhas dos presépios.

“Os grupos farão a queima das palhinhas que simboliza a renovação, a esperança de um novo tempo, com muita paz e fé”, explica Mara.

Serviço

O quê: 3ª edição do Encontro das Pastorinhas de Parintins

Quando: domingo, 7 de janeiro, às 20h

Onde: Praça da Catedral, Centro de Parintins

Quanto: gratuito

*Com informações da assessoria de imprensa

