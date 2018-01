Tem parintinense feliz em Florianópolis

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Continuando a seção “Parintinenses pelo mundo afora”, meu contato de hoje, e o jovem Adriano.

Adriano Jorge Ferreira Gomes Filho, 29 anos, estudante de Jornalismo, saiu de Parintins em 2011 para Roraima para visitar sua mãe e irmãs, em busca de novas expectativas de vida.

De Roraima seguiu para Florianópolis, Santa Catarina, e por lá ficou ate hoje, e não pretende sair.

“Faço jornalismo aqui, trabalho como atendente numa Padaria e confesso que não volto mais a Parintins para morar, e sim para rever família, amigos e agora em junho estou me organizando para ir assistir o bicampeonato do meu Boi Caprichoso”, me diz Adriano.

Sempre sorridente e de bem com a vida, o jovem parintinense não esquece suas origens e enaltece sua ilha, suas belezas naturais e o povo que ele faz parte e ama sua terra.

“Parintins, minha ilha bela, berço do meu viver, um dia voltarei bem melhor do que quando sai e rever tudo aquilo de maravilhoso que ai deixei”, finaliza Adriano.

OBS: SE VOCÊ E PARINTINENSE, FORA DE SUA CIDADE, ENTRE EM CONTATO COMIGO PELO FACEBOOK E CONTE SUA HISTORIA.

Carlos Frazão/JI

Fotos: facebook pessoal